Město kvůli výzdobě nádražní zdi vypsalo speciální soutěž pro grafiky. Vyhrál návrh Daniela Kyncla, který z Nové Bystřice pochází. Jeho dílem je například i malba na nádraží ve Veselí nad Lužnicí. "Má to být uvítací zeď pro návštěvníky Nové Bystřice, kteří k nám autobusem přijedou. Uvidí, co tady všechno mohou navštívit. Na zdi mají mnicha paulána, golf, pivovar, veterány nebo zámek. Zeď nepatří městu, ale majitelům přilehlého domu a my jsme si ji od nich na pět let pronajali s možností nějakého prodloužení," přiblížil starosta města Jiří Zimola s tím, že majitelé objektu chtěli zeď původně využít pro reklamu. To ale vedení města nechtělo dopustit.

Cestující si novou podobu autobusového nádraží chválí. "Zeď je moc pěkná, je to takové mladé a svěží, nádraží se celkově povedlo. Předtím tu byl jen takový přístřešek, kde to protahovalo a byla tam zima," řekla Miroslava Vrecková. Stejného názoru je i další z obyvatelek Nové Bystřice. "Je to opravdu celé krásně udělané. Předtím tady nebylo nic, ani toalety. Moc se mi líbí zeď i ty nápisy, ale bojím se toho, že to mladí za chvíli zničí," dodala Emilie Bartková. Toho, že by si novou zeď vzali do parády vandalové, se obává i město. Proto je celý prostor pod neustálým dohledem. "Na sloupu veřejného osvětlení jsou nainstalované kamery, takže pokud by se někdo chtěl pokusit o posprejování té zdi, měl by se při tom hezky usmívat, aby pak měl hezkou fotku na památku," poznamenal s nadsázkou starosta Jiří Zimola. Zeď stála město kolem 70 000 korun, v případě jejího poničení tak bude škoda vzhledem k ceně malby vysoká.

Projekt na celkovou rekonstrukci nádraží v Nové Bystřici se připravoval už před deseti lety. Vzhledem k nedostatku financí ale dlouho ležel v šuplíku. Vysoutěžená firma si převzala staveniště až v létě roku 2021. "Myslím, že autobusové nádraží se opravdu povedlo. Přibyl nový ostrůvek, kam autobus přijede a vysadí cestující, je tam krytá čekárna, která dříve nebyla, i toaleta, využitelná také pro vozíčkáře. Máme tam také moderní informační desku, která ukazuje dojezdové časy autobusů," popsal Jiří Zimola. Proměna nádraží trvala rok a půl. Pro město šlo o poměrně náročnou akci. "Museli jsme celé autobusové nádraží kompletně přesunout na jiné místo o 200 metrů dále k čerpací stanici směrem na Slavonice, kde je naproti velké parkoviště. Ubylo nám ale nějakých až 50 parkovacích míst, protože autobusy by se jinak nemohly vytočit," uvedl starosta Nové Bystřice. Rekonstrukci autobusového nádraží prováděla firma Swietelsky a město vyšla na téměř 30 milionů korun bez DPH.