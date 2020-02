V Nové Bystřici skončila na podzim loňského roku stavba nového lékařského domu. Postupně se do moderně vybavených ordinací přestěhovali lékaři z původní polikliniky, k dispozici je i lékárna.

Nový lékařský dům v Nové Bystřici nabízí pacientům bezbariérový přístup s posuvnými dveřmi. Nechybí tu ani garáž a zázemí, které by mohli využít záchranáři v případě rozšiřování výjezdních míst. | Foto: Archiv města

„Jako poslední se stěhuje zubní lékař Jiří Ryšánek. Dohodli jsme se také s rehabilitační sestrou, která si tam otevře ordinaci. A obrátil se na nás i jeden známý ortoped, který by si tu chtěl zařídit ambulanci. Pokud to vyjde, bylo by to skvělé především pro naše starší obyvatele. Už by nemuseli na ortopedii dojíždět do Jindřichova Hradce,“ uvedl místostarosta Jiří Zimola.