Závěr roku se blíží a města plánují slavnostní novoroční ohňostroje. Na Jindřichohradecku se světelného představení dočkají obyvatelé Třeboně i Dačic.

Loňský novoroční ohňostroj v Třeboni. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Už déle než dvacet let vítá slavnostním ohňostrojem nový rok Třeboň. Měnit na tom nic nehodlá ani v současné situaci, kdy leckde plánované oslavy příchodu nového roku ruší či omezují. „Město Třeboň momentálně nemá v plánu nic rušit," ujišťuje město na oficiálním facebookovém profilu s dovětkem, že situace se ale ještě může v tomto nejistém období změnit. „Pokud se tak stane, budeme vás informovat," ujišťují Třeboňští veřejnost.

Světelnou show s hudbou na Masarykově náměstí sleduje vždy téměř deset tisíc diváků a další tisíce nadšeně upírají oči k obloze v širokém okolí města. Akce začne 1. ledna 2024 v 17 hodin prodejem charitativního punče, o půl hodiny později je na programu koncert kapely Třeboňská 12 a po krátkém projevu vedení města vypukne po 18. hodině samotný novoroční ohňostroj. Show se bude tradičně odpalovat za pomoci elektroniky z věže Staré radnice a od Zlaté stoky. Ohňostroj opět podkreslí hudba a potrvá přibližně deset minut. Režisérem velkolepého představení světla a hudby je už tradičně Milan Bauer z českobudějovické firmy CB Destrukce.

Přivítání nového roku chystají také Dačice. Velkolepý ohňostroj s hudbou ale oproti předchozím ročníkům dozná změn. „Ohňostroj jsme zkrátili z původních osmi minut na polovinu. Důvodem je ochrana životního prostředí, protože je to náročné nejen pro psy a kočky, ale i volně žijící zvířata. Chtěli jsme původně videomapping, bohužel jeho cena byla příliš vysoká, a proto jsme nakonec ponechali ohňostroj. Letos tedy bude, ale pro příští roky uvažujeme o jeho úplném zrušení, jako jsme to udělali i s ohňostrojem na čarodějnice,“ přiblížil záměry do budoucna starosta Dačic Miloš Novák.

Protivín novoroční ohňostroj rušit nebude, Jindřichův Hradec výzvu respektuje

Zdejší radní ale mezi svátky diskutovali i o otázce, zda akci nezrušit z pietních důvodů v reakci na tragické následky střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle starosty ale Dačičtí již památku obětí důstojně uctili a pietu s příchodem nového roku již spojovat nechtějí, jakkoli s rodinami obětí soucítí. Ohňostroj na Palackého náměstí v Dačicích začne 1. ledna 2024 krátce po 17 hodině. Jeho odpálení bude předcházet videoprojekce souhrnu událostí ve městě v roce 2023, které natáčela Dačická televize.

Velkolepé oslavy příchodu nového roku ohňostrojem opět chystal i Jindřichův Hradec. Zhruba desetiminutovou světelnou show si letos 1. ledna nenechaly ujít tisíce lidí. Tentokrát ale bude vše s ohledem na nedávné události v Praze jinak. Hradečtí reagují na výzvu ministra vnitra Víta Rakušana, aby města a obce novoroční ohňostroje zrušily. Deníku to potvrdil místostarosta Radim Staněk. „Dopis od pana ministra jsme obdrželi ve středu a po poradě vedení města jsme se rozhodli na jeho prosbu přistoupit,“ řekl Radim Staněk a dodává: „Nechceme, aby Jindřichohradečtí přišli o ohňostroj, takže pro něj hledáme náhradní termín,“ dodal Radim Staněk. I když novoroční ohňostroj v Jindřichově Hradci tedy nebude, zůstane zachovaný program na náměstí Míru včetně novoročního pozdravu starosta města a projekce filmu Takoví jsme byli v roce 2023.