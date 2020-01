„Sjíždí se sem už pravidelně střelci z celé republiky, za to jsme moc rádi. Soutěž jsme vypsali na 45 terčů ve dvou disciplínách. První je automatický trap a druhé pak lovecké kolo,“ zmínil ředitel závodu Bohuslav Ferdan.

O Střelecký klub Dačice je zájem, při zahájení soutěže tu přivítali tři nové členy. „V současné době tedy máme 23 členů. Sezónu letos zahájíme 12. dubna střelbami pro jednotlivce. Během pauzy u nás na střelnici navštěvují střelci soutěže, které se konají po celé republice,“ doplnil Bohuslav Ferdan.

Střelci z Dačic samozřejmě nechybí ani na závodech v Jindřichově Hradci. Pomlázkové střílení je tu čeká v sobotu 11. dubna, Memoriál Mirka Štefla pak 30. května. Dačický klub pořádá ještě jeden závod, a tím je víceboj tříčlenných družstev. Letos v sobotu 2. května proběhne už jeho 16. ročník.

Na zahájení Novoročního poháru nechyběl ani starosta Dačic Karel Macků. „Střelcům přeji, aby se jim nic nestalo, protože zdraví je to nejcennější, co máme. A pak také, aby zvítězil ten nejlepší. Myslím si, že jednadvacet let, kdy tato soutěž existuje, mluví o tom, že je to tradice. Střelecký klub má na Dačicku velmi dobré jméno. A činnost, kterou klub celoročně vyvíjí, je pro nové členy lákavá,“ poznamenal starosta.