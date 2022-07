Právě tyto dvě dopravní značky K+R podle Silvie Zemánkové z Městské policie Třeboň řidičům sdělují, že na místech takto označených je dovoleno zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob a následnému odjezdu vozidla. "Tuto dopravní značku mnozí řidiči neznají, ač by jako držitelé řidičského průkazu měli znát. Jiní řidiči značku vědomě nerespektují, čímž lze jejich přestupkové jednání vnímat i jako bezohlednost vůči ostatním, kteří dopravní značení dodržují," uvedla.

Takto označená parkovací místa totiž slouží pro krátkodobé zastavení vozidla a dále k vystoupení a nastoupení osob, a to včetně naložení nebo vyložení zavazadel.

K+R u školy či hotelu

Strážníci vše vysvětlují na modelové situaci: rodič doveze dítě do školy a zastaví na parkovišti označeném K+R. Dítě vystoupí a bezpečně odchází. Samozřejmě menší děti rodiče většinou doprovodí co nejblíže k budově školy, případně až do ní. Následně by se měl řidič vrátit zpět k vozidlu a z parkoviště odjet, aby parkovací místo mohli využít i další řidiči. Vozidlo by nemělo být na takto označeném parkovišti ponecháno dlouhodobě.

Stejně tak ale mohou parkoviště k vystoupení a vyložení zavazadel využít například lidé ubytovávající se v přilehlých hotelích nebo penzionech, sloužit může i k vystoupení osob se sníženou pohyblivostí a podobně.

Problémy s cyklisty

S letní turistickou sezonou se však třeboňští strážníci denně setkávají i s dalšími dopravními problémy. "V průběhu celého prázdninového měsíce se městská policie více zaměřila na dodržování dopravních předpisů řidičů vozidel i cyklistů. Nejvíce přestupků cyklisté páchají svou bezohlednou jízdou po chodnících a jízdou vedle sebe. V nočních hodinách ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu jízdou bez zapnutého předepsaného osvětlení," dodává.