Nový domov pro seniory u Otína nabídne téměř stovku míst, bude mít kapli

Kapacita domovů pro seniory na Jindřichohradecku bude o něco vyšší. V lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce v pondělí za účasti představitelů kraji i města oficiálně začala výstavba nového zařízení. Moderní třípatrový domov pro seniory nabídne 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů. V provozu by měl být už do dvou let.

V pondělí slavnostně začala výstavba nového domova pro seniory. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Nový domov důchodců nahradí komplex budov, kde původně sídlilo centrum sociálních služeb pro handicapované. Objekty jsou od roku 2015 prázdné. Jejich technicky stav ani prostorové uspořádání už ale nevyhovuje současným standardům pro poskytování služeb seniorům a proto musí k zemi. "Vyrostou tu nové budovy, kde bude 94 nových lůžek v jedno nebo dvoulůžkových moderních pokojích. Projekt už před námi zahájila exhejtmanka Stráská, ale bylo nutné jej dotáhnout a připravit k realizaci. Náklady na stavbu by měly být někde kolem 530 milionů korun," upřesnil jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že půjde o jedno z nejmodernějších zařízení v kraji. „Součástí rozsáhlého objektu bude veškeré vybavení, určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměstnancům. Nebude chybět ani aktivizační místnost nebo kaple,“ popsala náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Součástí stavby jsou například i parkoviště, dílna, zázemí údržby a park. OBRAZEM: Přehlídka roztomilosti. Hradec do svých řad přivítal nové občánky Převis seniorů v Jindřichově Hradci a nejbližším okolí je obrovský a nové zařízení tak alespoň částečně pokryje vysokou poptávku. "V domově seniorů na Otíně máme kapacitu 120 lůžek, poptávka je ale téměř dvojnásobná," zdůraznila nutnost nových kapacit Radka Vegrichtová, ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Její slova potvrdil i místostarosta města Radim Staněk. "Jsme si vědomi, že poptávka po této službě je obrovská a víme, že míst je tu pro oblast Jindřichův Hradec opravdu málo. Projekt vypadá nádherně a naši senioři si podobné zařízení určitě zaslouží," dodal. Právě Jindřichohradecko spolu s Táborskem jsou na tom s umisťováním seniorů nejhůře v celém kraji. Jihočeský kraj vůbec poprvé použil u zadávacího řízení na stavbu nového domova pro seniory formu soutěžního dialogu. "V rámci něj účastníci, kteří splnili zadavatelem požadovanou kvalifikaci, sami navrhli změny, které povedou k úspornějším a ekologičtějším řešením připravované stavby. Kraj, jako zadavatel, zanesl nejpřínosnější úpravy do projektové dokumentace,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma. Práce na demolici komplexu budov začnou už v následujících dnech. "Počítáme, že v příštím týdnu bychom začali pracovat na demolici. Jejich rozsah předpokládáme na dva až tři měsíce a následně bychom pokračovali zemními pracemi a samotnou výstavbou," nastínil plánovaný postup prací Martin Stašek, oblastní ředitel společnosti Metrostav DIZ, která bude mít zakázku na starosti. Dokončení stavby je naplánované na závěr roku 2024.

