Nový přechod pro lenivé. Hradec ustoupil chodcům

Jindřichův Hradec - Dopravní situace u obchodních domů na sídlišti se stává ještě nepřehlednější než doposud.

Křižovatka u obchodních domů na sídlišti Vajgar.Foto: VLP / Novotná Lenka

Samé nadávky se z úst řidičů sypou na adresu hradecké radnice. To kvůli tomu, že na okraji sídliště Vajgar u nákupní zóny v těchto dnech vzniká třetí přechod, konkrétně místo pro přecházení, na méně než dvou stech metrech silnice.



„Mít na tak krátkém úseku frekventované silnice dva kruhové objezdy, tři přechody, nebezpečnou křižovatku, do toho chodci a autobusy, to je prostě výborně vymyšlené,“ zlobí se řidič Pavel Doležal, který místem několikrát denně projíždí.



Úmysl radnice se zřízením nového místa pro přechází byl ten, aby chodci, kteří nedaleké přechody ignorují, alespoň křižovatku přecházeli bezpečně, a ne prostředkem rušné silnice.



„Jelikož se ale jedná o takzvané místo pro přecházení, ne o klasický regulérní přechod, chodci zde nemají automatickou přednost a musejí si dávat o to větší pozor na auta,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek.