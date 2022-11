Jedním z mnoha témat, kterému se chce čerstvě zvolený starosta věnovat, je rybník Vajgar. "Základním principem z mého pohledu by mělo být, aby se lidé dostali k vodě a voda se dostala k nim. Chtěl bych to vzájemně propojit, aby si všichni vodu mohli užít a rybník nepůsobil jen jako výhledový prostor, případně pro někoho překážka," přiblížil Michal Kozár s tím, že některá města bojují o to, aby dostala vodní prvky do centra nebo blíže centru a Hradec takový luxus má v podobě Vajgaru.

"Chceme, aby to byl prvek, který lidem umožní se v horkých měsících ochladit nebo se podívat i na nějaké závody. Je potřeba pojmout rybník jako celek a zamyslet se nad tím, jestli vodní plochu nevyužít například i k jinému výhledu na zámek. Mělo by to být nejen turisticky zajímavé, ale i pro obyvatele," poznamenal starosta. Vajgar podle Michala Kozára také nutně potřebuje odbahnění. Tak velkou akci si ale městský rozpočet v současné době nemůže dovolit a proto je potřeba vyčkat na vhodný dotační titul. Prioritou nového starosty je i další rozvoj zeleně. V plánu je revitalizace a zvelebení městských parků Metrových a Jakubských sadů, například grilovacími místy nebo vyhlídkami. Proměnu lokalit už řeší zpracovaná studie.

Problémem, se kterým se potýká nejen město Jindřichův Hradec, je úbytek obyvatel. Lidé se stěhují pryč především za prací. "Chtěl bych pro místní vytvářet podmínky takové, aby tady mohli bydlet a pracovat. Měla by být také snaha přitáhnout sem lidi z jiných velkých měst," uvedl starosta a druhým dechem dodal, že si uvědomuje obtížnost tohoto úkolu. "I některé větší společnosti už ale pochopily že je lepší platit za budovu v menším městě pronájem milion, než třeba pět milionů v Praze," řekl Michal Kozár. Nejen nižší náklady na podnikání by mohly být rozhodující pro řadu firem, které do města následně přinesou nová pracovní místa.

Hradec podle starosty nemá jasně definovanou urbanistickou podobu města. "Máme územní plán, který má určité limity. Měli bychom se zamyslet nad tím, kde by mohla být moderní část města, která by byla propojená s ostatním územím a kde by mohly být například kanceláře, výroba i bydlení. Historická část, by měla zůstat historická a jádro města, na to by se nemělo sahat," zdůraznil starosta.

Ruku v ruce s dalším urbanistickým rozvojem, jde i dopravní situace ve městě. "Potřebovali bychom obchvat, což samozřejmě není naše investice, ale pokud ho chceme do deseti let mít, tak už dneska musíme začít něco dělat. Už jsme na toto téma vedli diskuzi," dodal starosta Kozár a jmenoval příklad Kardašovy Řečice, kde už se obchvat zanedlouho začne stavět.