Nejvíce možností, kde si užít koupání na přírodno, mají nudisté na Jindřichohradecku. Jejich rájem jsou především pískovny u Suchdola nad Lužnicí. Soustava jezírek kolem obce Tušť poskytuje nudistům dostatek soukromí. Stejně tak koupající bez plavek hojně potkáte i na pískovně Vlkov u Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kolem nádrže Jordán v Táboře nebo u přehrady Orlík. Dostatek prostoru si chválí i nudisté na Lipně, kam se mohou nazí ponořit do vody na mnoha místech západního břehu přehrady.

Oblíbená, ale neoficiální nuda pláž funguje přímo u třeboňského rybníka Svět. Nachází se v jihozápadním cípu lázeňského parku Aurory. Pláž je ohraničena živým plotem a sousedí se stromy lemovaným břehem Světa. Vchod na pláž je přímo z asfaltové cestičky mezi živými ploty. Nudisté tak mají dostatek soukromí.

„Nuda pláž u rybníka Svět nedaleko Lázeňského domu Aurora je příznivci koupání a slunění se takzvaně na Adama vyhledávaným místem. To i přesto, že pláž funguje bez jakékoliv oficiální správy. Slatinné lázně Třeboň neevidují žádné dotazy, kde by se klienti po dostupnosti nuda pláže pídili a tudíž ani nemáme přehled, zda ji navštěvují a využívají,“ sdělila mluvčí lázní Helena Nekolová. Podle diskuzí nudistů na sociálních sítích ale třeboňskou pláž v sezóně navštěvují desítky lidí.

V Budějovicích se bojí pohoršení

Vyznavači nudismu z krajského města ale žádnou možnost oficiálního koupání bez plavek nemají. Menší skupinky lidí se sice opalují bez plavek u Velkého Jezu na Malši, nejde ale o oficiální místo. Zřízení nudistické pláže podle dřívějšího vyjádření náměstka českobudějovické primátorky Lubomíra Bureše není jednoduché, jak by se mohlo zdát. „Primárně jde o to, aby provoz takové pláže nevzbuzoval veřejné pohoršení. Jde tedy zejména o vyhrazení prostoru a jeho oddělení. Oddělení takové pláže na břehu Vltavy nebo Malše navíc musí respektovat záplavová území, kde se nesmí vysazovat žádné keře ani stromy, stavět pevné překážky, ploty. Toto vše by bránilo volnému průtoku řeky při povodňových stavech,“ vysvětlil náměstek Bureš s tím, že se České Budějovice vyčleněním takového místa určitě chtějí v budoucnu zabývat.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Oblíbenou lokalitou nudistů jsou pískovny u Suchdola nad Lužnicí. Nudismus nebo také naturismus v Česku není tolik rozšířený jako například v sousedním Německu, které bylo průkopníkem tohoto stylu. Na vyznavače koupání bez plavek se u nás řada lidí dívá skrz prsty. „Drsnější reakce jsou pak takové, že jsme úchyláci , kteří se potřebují stále někde předvádět. A v podstatě nás tím zahrnutí do jakéhosi lascivního světa, přinášející i potom určitou frivolnost. A s tím tedy nemohu souhlasit. To jsou jen vjemy a představy neznalce,“ vylíčil svou zkušenost Miloš z Českobudějovicka, který vyznává naturismus. „Je to životní styl, určitý postoj, snad filosofie. Žít v souladu s přírodou i okolím projevující se vzájemnou ohleduplností, tolerancí, navzájem k té přírodě. Naturismus přináší v podstatě jakési vnitřní přirozené nastavení ke všemu, co nás obklopuje a zároveň čehož jsme součástí. Nudismus je pouze zaměřen na stránku slunění se a plavání bez oděvu,“ objasnil rozdíly.

Naturisté nejsou žádní exhibicionisté. Naopak vždy hledají místa pro ně určená, kde nebudou nikoho pobuřovat a provokovat. „Bohužel ti ostatní nedodržují společenská pravidla a mnohdy schválně i s celou rodinou přijdou k takové pláži v domnění, že nás snad vystrnadí. Jenže naturista neřeší druhé, takže ani to, jestli oni jsou oblečeni. Ale oni podle žargonu naturistů Textiláci neberou ohledy na to, že když jim to vadí, tak nemají na takové místo vůbec jít. A mnohdy se vymlouvají i na děti, což je více než trapné,“ řekl pan Miloš s tím, že jako naturista bez plavek na běžnou pláž nepůjde, ale naopak se to stává často. I proto rád navštěvuje například chorvatskou Istrii, kde jsou nudistům a naturistům vyhrazené celé rezorty se zázemím.

Neoficiální lokality pro nudisty v Jihočeském kraji z webu naturista.cz:

1) Veselské pískovny

2) Pískovny Cep u Suchdola nad Lužnicí

3) Horusický rybník u Veselí nad Lužnicí

4) Pláž u rybníka Svět v parku lázní Aurora v Třeboni

5) Pískovna Jindřiš u Jindřichova Hradce

6) Rybník Skaličný u Čížové

7) Rybník Bezdrev od Zalužic

8) Nádrž Jordán Tábor

9) Košínský rybník u Tábora

10) Újezdec u Vodňan

11) Lišnický rybník, či Pytlák u Milevska

12) Přehrada Orlík u Žďákovského mostu, Podskalí, Klučenice

13) Rybník Hliník, nebo Dehtář u Českých Budějovic

14) Skaličný rybník, Předotice u Písku

15) Lipno, Přední Výtoň, Frymburk