Třeboň - Bertiny lázně budou žádat o dotaci na rozšíření své infrastruktury.

ilustrační foto | Foto: Deník

Přestože zastupitelstvo neschválilo podání žádosti o dotaci ze strany města ve 23. výzvě Regionálního operačního programu na rozvoj lázeňské infrastruktury Bertiných lázní, rada města tento návrh nakonec přijala.„Návrh jsme neschvalovali jako rada města, ale jako valná hromada Bertiných lázní s tím, že případnou žádost o úvěr by nepodávalo město jako takové, ale podnikatelský subjekt, kterým jsou Bertiny lázně," vysvětlil starosta Třeboně Jiří Houdek s tím, že by tak úvěr nezatížil rozpočet města, ale byl by hrazen z výnosů lázní, nikoli například z daňových odvodů.

Bertiny lázně by se v případě přidělení dotace a realizace projektu rozšíření lázeňské infrastruktury dočkaly nového bazénu včetně příslušenství, dále by vznikl prostor pro vodoléčbu, perličkové lázně, nebo masáže. Rada města, která je z titulu obchodního zákona zároveň valnou hromadou Bertiných lázní, vnímá investici jako nutnou, a to z důvodu zachování, ale i zlepšení konkurenceschopnosti Bertiných lázní vzhledem k nově nastaveným podmínkám v lázeňství.

Petra Jouzová