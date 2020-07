O kruháči v Dačicích rozhodne referendum

/ANKETA/ Dačičtí zastupitelé se opět zabývali rekonstrukcí křižovatky v dolní části Palackého náměstí.

KRUHOVÝ OBJEZD na Palackého náměstí v Dačicích by opět nabyl aktuálnosti, pokud by se nevybudoval obchvat. Nevyřešil by však problém těžké nákladní dopravy v centru. | Foto: archiv města