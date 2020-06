Nový starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák ihned po svém zvolení uvedl, že u něj nepřipadá v úvahu, aby řídil město a zároveň nemocnici v Pelhřimově.

„Řešení mého odchodu z funkce ředitele pelhřimovské nemocnice ale bude složitější. Mám sice vychované nástupce, ale samozřejmě tam bude rozhodovat hejtman a kraj,“ zmínil starosta Mlčák.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se následně vyjádřil pro Český rozhlas. Konstatoval, že se s ředitelem nemocnice rozloučí jen dočasně.

„Pan ředitel Mlčák tady udělal obrovský kus práce. V současné době byl zvolen do veřejné funkce. To znamená, že ho musíme uvolnit. Nedává ale výpověď, zůstává dále v pracovním poměru. My to budeme muset řešit nějakým pověřením, poradíme se o tom na úrovni kraje. Předpokládám, že všechny nastavené systémy budou fungovat dál a nehrozí to plánovanou investici,“ uvedl Jiří Běhounek.

Jan Mlčák to v pondělí potvrdil.

„Uvolněná funkce ve vedení města předpokládá, že člověk má své zaměstnání, kam se potom může vrátit. Ale samozřejmě budu vyškrtnutý ze statutu a rejstříku nemocnice a zapsán tam bude ten, kdo mne bude zastupovat,“ dodal Jan Mlčák.