Referendum se uskuteční ve volebním okrsku č. 1, kde je volební místnost v ZUŠ, Horní náměstí č.p. 535. Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v kulturním domě ve Slavonicích, ulice Svatopluka Čecha č.p. 103. Ve volebním okrsku č. 3 přijdete do klubovny Junák ve Slavonicích, ulice Dačická č.p. 57. Voliči zaškrtnou na hlasovacích lístcích možnost „ANO“ nebo „NE“.

Slavoničtí zastupitelé, jak uvedl Miroslav Kašpar, prý vidí daleko prospěšnější využití finančních prostředků, než je dát do nekončící údržby stromořadí bez perspektivy.

Ve Slavonicích se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. října referendum, kde občané vyjádří, jak by chtěli, aby se postupovalo při obnově stromořadí sakur na náměstí a bříz v parku. Na sociální síti je například skupina Mařížský park, která se staví proti vykácení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.