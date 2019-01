Třeboň – V současné době již pomalu končí bohaté a veselé masopustní průvody, oslavy a masopustní zábavy v řadě našich měst a obcí našeho okresu. Jak vypadal jeden masopustní den před 80 léty v historické Třeboni, jsem se dozvěděl z vyprávění jednoho, dnes již nežijícího občana Třeboně, který byl pamětníkem níže popsaných událostí.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

Bylo to přesně 13. února v roce 1934 – před 80 lety, kdy na tento den připadalo masopustní úterý a od středy, zvané „popeleční", již následoval půst před velikonočními svátky, kdy masopustním úterým končily veškeré zábavy. Na masopustní úterý došlo v Třeboni tento den k obrovské legraci, zábavě a poprasku. Celé město bylo vzhůru nohama.

Městem táhl průvod, který rostl od domu k domu, od ulice k ulici. Co se stalo? Když ve třicátých létech minulého století vzbuzovala rozruch v široké světové veřejnosti záhada „Lochnesské obludy" v irském jezeře „Loch Ness", jejíž existence prý není dodnes vyřešena a objasněna a má své vášnivé obhájce i zavrhovatele, rozhodli se zaměstnanci tehdy jediného průmyslového závodu v Třeboni – schwarzenberského knížecího pivovaru, že také město Třeboň může mít svou „lochnessku".

Umně vyrobili obludu jeden metr širokou a s pohyblivým ocasem. Obluda byla 15 metrů dlouhá a připomínala tvarem obrovského ještěra. Měla poměrně malou hlavu, silný a dlouhý trup s řadou ploutví na hřbetě a s řadou dolních končetin po obou stranách těla. Prostě úžasná příšera – záhadný netvor.

Existuje prý fotografie, jak tato lochnesská příšera se drápe z rybníka Svět po jeho strmém břehu za velkého obdivu a pozorování diváků a fotografů. Bylo to v místech dnešního přístaviště vyhlídkových lodí, naproti dnešní soše rybníkáře Jakuba Krčína.

Jakmile se o tomto zjevu lochnesské obludy dozvěděla čilá a vždycky pohotová správa schwarzenberského pivovaru, ihned tam vyslala veselou pivovarskou chasu a té se podařilo hrůzu budící obludu úplně zkrotit, a to pozváním na dobré pivo, a zavést jí na pivovarské nádvoří. Tam se dala uctít několika sudy výborného zdejšího již tehdy velice známého piva Regent a nechala se klidně i vyfotografovat. Totiž ve vnitřku této obludy bylo skryto až šest mužů, kteří se přičiňovali o to, aby tato lochnesská nestvůra se mohla pohybovat. Samozřejmě, že tito muži byli pohybem obludy silně vyprahlí a také jim proto velmi chutnal pěnivý mok a výborné pivečko Regent hasilo jejich velkou žízeň.

Po řádném občerstvení v třeboňském schwarzenberském pivovaru byl potom zorganizován průvod městem, aby vzácnému hostu, jenž se choval velice slušně, byly ukázány památky města. Průvod byl zakončen merendou pivovarského personálu v hospodě na „Novém světě", kde si severská nestvůra tak, jak též mnohý jiný účastník této akce, udělala docela slušnou opičku. Což bylo docela v pořádku, neboť končil masopust a to byl přece pádný důvod k oslavě.

Pro upřesnění místa hospody „Na Novém světě". Tato hospoda stála mezi jindřichohradeckou bránou a hostincem „U Buzků". Dnes již tato hospoda neexistuje, později byla zbourána.

Obluda z Loch Ness byla tu prý až do soboty, kdy se ještě zúčastnila vepřových hodů v hostinci „U Buzků", byl to hostinec naproti železniční zastávce ČSD – Třeboň – Lázně. Před pár lety byl tento hostinec přestavěn na penzion a má název „Penzion – Na lukách".

Lochnesská obluda ještě zatančila polonézu a zmizela. Musela nastoupit cestu do svého nehostinného domova, nerada se ovšem loučila, neboť kdo by se rád loučil s pěnivým pivem třeboňského pivovaru. Celá akce s lochnesskou obludou byla senzace, která má možná dnes ještě pár posledních pamětníků, kteří si vzpomenou na tyto masopustní zážitky a masopustní veselí před 80 lety.

Miroslav Král