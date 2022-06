O vedení města se v Hradci budou ucházet současný i bývalý starosta

Do podzimních komunálních voleb zbývá ještě několik měsíců. Ve dnech 23. a 24. září si budeme vybírat své kandidáty do zastupitelstev obcí, městských obvodů a městských částí pro příští čtyři roky. Strany, hnutí, koalice a nezávislá sdružení mají čas podávat kandidátní listiny do 19. července. Některé ze subjektů už ale mají jasno, kdo je povede do voleb.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Současný starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák před čtyřmi lety kandidoval za sdružení Patrioti, kteří v současném zastupitelstvu disponují dvěma hlasy. Jejich cesty se ale rozešly a pro podzimní volby bude lídrem kandidátky strany nezávislých. „Od volebního plánu jsme neustoupili a priority jsou stále stejné. To znamená vrátit se do města, opravit silnice, které jsou ve špatném stavu a samozřejmě chceme pokračovat v možnostech individuální i neindividuální bytové výstavby,“ nastínil své plány současný starosta. Stranickou barvu změnil také bývalý starosta Stanislav Mrvka. Rozloučil se se sociální demokracií, která má v zastupitelstvu osm křesel a rozhodl se, že do podzimních voleb povede uskupení Nezávislí pro Hradec. „Spousta lidí mě oslovuje s tím, že bych měl Hradci ještě něco dát. Hlavním důvodem je pro mě ovšem to, že zjevně došlo k přibrzdění rozvoje města, z čehož jsem velmi smutný,“ zdůvodnil Stanislav Mrvka. Z volebního programu své strany jmenoval například výstavbu nových bytů, řešení parkování a dopravy a úlevu občanům formou nižších cen poplatků a cen služeb. Lídry kandidátky zatím neurčili v ČSSD, která má v zastupitelstvu osm hlasů. „Zatím jsou tři kandidáti, ale ještě jsme se nedohodli na přesném pořadí,“ upřesnil současný místostarosta Miroslav Kadeřábek. Jasné ještě nejsou ani konkrétní programové priority. „Budeme prosazovat hlavně změny v sociální oblasti, aby lidé měli práci a měli kde bydlet. Poté jsou to věci jako bezpečnost, volný čas nebo i dopravní záležitosti,“ shrnul obecně Miroslav Kadeřábek. OBRAZEM: Jindřichův Hradec přivítal ve svých řadách nové občánky, podívejte se Současný místostarosta Radim Staněk povede kandidátku ODS. Strana bude ve svém programu usilovat o zlepšení dopravní situace ve městě včetně parkování na sídlištích. „Máme vytipované lokality, kde by se mohly vybudovat vícepatrová parkoviště. Zároveň bychom chtěli nastartovat masivní opravy povrchů komunikací ve městě,“ vyjmenoval Radim Staněk. Jeho strana chce zároveň zlepšit dostupnost stavebních parcel a vybudovat také bytový dům. Lídrem kandidátky hnutí STAN bude pro nadcházející volby Ondřej Pumpr. „Chtěli bychom, aby Hradec konečně začal někam mířit, protože město dlouhou dobu stagnuje, ubývá obyvatelstvo, chybí mladí lidé, kteří odcházejí, chybí práce a také bydlení. Tento trend je třeba zastavit. Město by mohla zachránit větší podpora služeb a podnikání, tak aby podnikatelé vytvářeli pracovní místa a pomáhali tak udržet obyvatele ve městě,“ uvedl Ondřej Pumpr. Kandidátku hnutí ANO povede současná místostarostka Magda Blížilová. „Chceme udělat vše proto, aby se pro obyvatele nezdražovalo teplo, vodné i stočné a udržel se nebo rozšířil počet obyvatel tím, že budou mít zájemci kde stavět a kde bydlet,“ upřesnil za ANO Jiří Strachota. Uskupení Hradec srdcem a rozumem a Piráti zatím své kandidátky včetně programu dolaďují a zveřejní je v následujících dnech.

