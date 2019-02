Jindřichův Hradec - Zastupitelé se rozhodli nepřijmout nabídku firmy, která údajně může za špatné nátěry rozhledny. Oprava by totiž radnici stála pětkrát víc než firmou nabízená satisfakce.

Rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína. | Foto: Deník/ Jana Formánková

Už druhou bouřlivou debatu na středečním zastupitelstvu vyvolalo dění kolem rozhledny na Rýdově kopci. Poté, co minulý měsíc zastupitelé nedošli ke shodě, jak postupovat dál ohledně špatně provedených nátěrů dřevěných prvků, se téma znovu vrátilo na stůl.

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit přijetí dohody o narovnání. Skutečné opravy se ale odhadují na 2,5 milionu, tedy pětkrát vyšší částku, než by město získalo od firmy.



Nekvalitní nátěry, o nichž je řeč, objednala firma Status (hlavní zhotovitel rozhledny) u svého subdodavatele. Pokud by zastupitelé dohodu o narovnání ve výši 450 tisíc korun přijali, muselo by město hledat jiného viníka.



„Na základě výsledků hlasování zastupitelstva byla dohoda předložená firmou Status odmítnuta a bylo uloženo dál jednat s oběma subjekty, což je zhotovitel i projektant. Jaký bude výsledek, to nemůžu odhadnout,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka. Opoziční zastupitelé upozornili na to, že lepší dohody lze dosáhnout i bez soudů.



Návrh radních na přijetí dohody, jež by městu zaplatila zhruba jen pětinu nákladů na opravu rozhledny (ta město stála více než čtrnáct milionů korun), na jednání kritizovala opozice.



„Nelíbí se mi návrh narovnání, když je zřejmé, že máme dodavatele, firmu, která realizovala stavbu rozhledny a je úplně zřejmé, že ji udělala špatně,“ komentovala Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní).



Stejné názoru byl i její stranický kolega Jaroslav Chalupský. „Zhotovitel rozhledny zaplatí 450 tisíc, tím se z problému vykoupí a problém, který jsme kvanfitikovali na dva a půl milionu korun, zůstane městu a občanům. To se mi nelíbí, protože pokud v tom stavební firma má být za jednu pětinu, tak z toho vyvozuji, že jsme si jako město přiřkli čtyři pětiny podílu toho problému. Dá se to řešit mimo soudy a v rámci vyjednávání dospět k daleko lepšímu výsledku,“ řekl.



Podle Tomeše Vytisky (KSČM) jsou ve hře tři subjekty, jejichž zodpovědnost může připadat v úvahu: město, zhotovitel a projektant. „Město, jak se zdá, se zachovalo neuvěřitelně, když poté, co jeho stavební dozor opakovaně vytýkal vadu, jejíž existenci ještě dnes znalec nalézá, stavbu převzalo bez výhrad a bez uznání toho, že tam ty vady jsou,“ vysvětlil.