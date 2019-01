Jindřichohradecko - Reorganizaci policie, která vychází z nového zákona o policii a začala platit od 1. ledna roku 2009, by podle poskytnutých informací vedoucího územního odboru vnějších služeb Jaroslava Bárty na Jindřichohradecku občané neměli nijak pocítit.

Vedoucí jindřichohradeckého policejního územního odboru vnějších služeb Jaroslav Bárta. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Na Jindřichohradecku zůstane počet policistů po reorganizaci nezměněný.

Od nového roku okresní policejní ředitelství nahrazují na území okresu dva územní odbory – pro vnější služby a skupina kriminální policie a vyšetřování.

První z nich zahrnuje všechna obvodní oddělení okresu a dopravní službu. Vedoucím odboru je Jaroslav Bárta, který doposud působil na postu zástupce okresního policejního ředitele.

Odbor kriminální policie a vyšetřování vede od 1. ledna Pavel Prýgl. Ten zastával do konce roku funkci zástupce ředitele pro trestní řízení.

Některé činnosti, jako například psovodi, nebo skupina pro zbraně a dále skupina technické ochrany, která byla dříve pod kriminální službou, přecházejí přímo pod krajskou správu.

Jak se změny u policie projeví navenek, tedy směrem k veřejnosti?

Jaroslav Bárta:

Reorganizací se funkčnost policie ve vztahu k veřejnosti nijak nemění. Nenastal žádný úbytek policistů, takže občané změny nijak nepocítí. Stavy policistů zůstaly zachované. Tím, že zaniklo okresní ředitelství, tak se snížil počet občanských zaměstnanců. Neprodloužily se smlouvy na dobu určitou a propustili jsme pouze jednoho pracovníka.

Když se ohlédnete za právě uplynulým rokem, jaký z pohledu policie byl?

Zaznamenali jsme mírný nárůst kriminality. Oficiální výsledky ještě nejsou, ale je řádově asi o tři desítky trestných činů více než v předchozím roce, což je vzhledem k asi 1700 zaznamenaným skutkům téměř zanedbatelné.

Zhruba na stejné úrovni zůstává i objasněnost a pozitivní je pokles u majetkové trestné činnosti. Samotný vývoj kriminality v okrese je již několik let stabilizovaný.



Jaké byly nejzávažnější trestné činy?

Jednalo se o vraždu u Záblatí na Třeboňsku, která se podařila objasnit, a dále o opakované loupežné přepadení pobočky České spořitelny v Nové Včelnici, kde byl dvakrát stejný pachatel.

Co byste do nového roku popřál čtenářům?

Hodně zdraví a aby služeb policie potřebovali co možná nejméně.