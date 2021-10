„Občané budou moci volit mezi dvěma doporučenými a schválenými variantami. Průsečnou křižovatkou se semafory v provozu 24 hodin denně, nebo kruhovou. Hlasování se uskuteční současně s parlamentními volbami ve dnech 8. – 9. října a hlasovací lísky budou k dispozici ve volebních místnostech,“ informoval starosta města, Karel Macků.

K vypsání referenda přistoupili zastupitelé Dačic po letech diskusí. Současný stav dopravy na Palackého náměstí totiž zcela neodpovídá jak bezpečnostním, tak technickým normám pro provoz silničních komunikací a je nezbytné situaci řešit v co nejkratším termínu.

Ještě ve středu 29. 9. od 17 hodin se mohou občané v Kulturním domě Beseda ptát na vše, co je zajímá ohledně referenda o řešení křižovatky na Palackého náměstí.

Starosta vysvětluje, že varianta obchvatu by mohla být zahájena až za přibližně deset či patnáct let. „Obchvat by byl zcela ideálním řešením. Už v roce 2016 nechalo město zpracovat studii alternativní trasy a dnes je možné říct, že jsme se díky konstruktivním jednáním se společností Centropen i Jihočeským krajem výstavbě hodně přiblížili,“ uvedl Karel Macků. Jenže stavba obchvatu by mohla být podle něho zahájena nejdříve za deset až patnáct let.

Varianta průsečné křižovatky

Průsečná křižovatka podle starosty zohledňuje požadavek na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v tomto dopravně exponovaném uzlu. Především však s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců, bude křižovatka vybavena světelným signalizačním zařízením (SSZ). Oba signalizované přechody pro pěší zajistí podmínky pro bezpečný pohyb v obou hlavních pěších směrech. Jak do Masarykovy ulice, tak i v druhém směru podél východní fronty Palackého náměstí s komerčními objekty. SSZ bude vybaveno novým mikroprocesorovým řadičem.



Varianta okružní křižovatky

Druhou variantou, jak uvádí Macků, je návrh okružní křižovatky o průměru 26 metrů se 4 vjezdy, které jsou tvořeny přilehajícími komunikacemi. V porovnání se standardními velikostmi se tak jedná spíše o „malou“ okružní křižovatku. I okružní křižovatky takovéto velikosti však podle statistických údajů dokážou pohodlně odbavit až 25 000 vozidel za den (jedná se o součet všech vjezdů). Za běžný standard je pak považována okružní křižovatka o průměru 30 metrů. Hlavní výhodu zamýšlené okružní křižovatky lze spatřovat ve zvýšení bezpečnosti řidičů i chodců a docílení větší plynulosti provozu.