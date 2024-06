Objekt u hlavní silnice z Jindřichova Hradce na Dačice prochází od začátku roku rozsáhlou rekonstrukcí a na první pohled se zdá, že už je hotový. Dostal novou pergolu i fasádu a je opatřený cedulemi, které lákají zákazníky na zvěřinové klobásky i točenou zmrzlinu. Kolem věže se ale v současné době nic neděje a na sociálních sítích se množí nejrůznější spekulace o tom, proč se ještě neotevřela.

Deník proto s dotazem oslovil nájemce objektu. Vysvětlení je podle něj jednoduché. „Původně jsme chtěli pro zákazníky otevřít spodní část věže a za provozu postupně předělávat vrchní patro. Po slavnostním zahájení provozu jsme ale zjistili, že to z hygienických důvodů není možné, protože by se nám prášilo do jídla i na nové přístroje,“ ukončil spekulace současný nájemce a podnikatel ve stavebnictví s tím, že se raději rozhodl nechat provozovnu během probíhající rekonstrukce kompletně uzavřenou.

