Starostou jste krátkou dobu, jaké byly vaše začátky?

Vlastimil Štěrba: Byl jsem zastupitelem a přišlo mi, že obec spí. Funkce to pro mě byla zcela nová. První rok jsem jezdil po školeních a seminářích, abych do toho pronikl.

Co je potřeba v tomto roce ve vsi udělat?

V tomto roce musíme udělat územní plán obce. Chystáme už rok a půl nové dopravní značení. Je to strašné, táhne se to. Oslovili jsme firmu, trvalo to, pak přišel covid, museli jsme to vypovědět. Dopravní značení budeme muset zadávat jiné firmě. V obci je už staré. Rádi bychom do budoucna opravili obecní úřad a kapličku. Projekty máme připravené. Chceme také rozšířit veřejné osvětlení.

Na to, že má obec jen 166 obyvatel, tu máte dětské hřiště a kurt.

Ano, v obci jsou dětské prvky. Ty bychom rádi také rozšířili. Kurt na tenis nebo plážový volejbal je zdarma pro místní, přespolní platí. Jezdí sem lidé na chalupy a sportoviště vyhledávají. Tenisový kurt byl vybudovaný těsně před povodněmi v roce 2002 na jaře, voda ho spláchla. Pak se obnovil. Dokupujeme antuku každý rok.

Máte tu i hospodu s velkým sálem. Jaké akce pořádáte?

V minulosti tady bývala například Josefovská zábava, Václavská zábava…Pořád se tu něco dělo. Teď jsme rádi, že tu máme pár plesů a pouťovou zábavu. Nedaleká obec Lužnice nemá svůj sál, takže pořádáme u nás sousedský ples. Udržet hospodu na vsi je dnes těžké. Stejně tak obchod.

Udrží se v tak malé obci obchod?

Byl jsem si v obchodě koupit svačinu. Místní tam chodí. Do budoucna bude ale s obchodem problém. Nemáme, kdo by tam šel prodávat. Jestli někoho neseženu, tak si tam půjdu asi stoupnout sám. Je mi líto těch babiček, oni si neřeknou, že něco potřebují.

Máte i knihovnu. Kdo si sem chodí nejčastěji půjčovat četbu?

Starší obyvatelky sem chodí pravidelně. Knihy máme z knihovny z Jindřichova Hradce. Paní knihovnice se nám o knihovnu velmi dobře stará. Máme otevřeno každý pátek od pěti do sedmi hodin.

Také mají místní možnost zajít na mši do kaple? Mše tady nebývají, kaplička je jen k nahlédnutí. Když jsem byl malý, chodil jsem s babičkou na mši. Nedá se to srovnávat ty akce co tu bývaly, a co tu je nyní. Lidé v mém věku tu nebydlí. Odstěhovali se za prací. Mladí lidé se sem nehrnou. Spíše to tu vyhledávají lidé, kteří tu chtějí bydlet na stáří. Nebo přijíždí rekreanti. Dříve tu nikdo neubytovával. Je tu osm chalup, které se pronajímají.

KLEC JE RÁJEM TURISTŮ. V DOBĚ COVIDU ALE NEPŘIJÍŽDÍ

Místostarostou v obci Klec je rodák Pavel Kreim. Nyní ubytování rekreantům nabídnout nemůže.

Co můžete rekreantům nabídnout ve vsi za prostory?

Místostarosta Klece Pavel Kreim.Zdroj: Deník/ Jitka DavidováPavel Kreim: Stejně jako pár lidí v obci využilo této lokality a vytvořilo si v domě prostory k pronájmu, anebo vyloženě přestavěli chalupu pro turisty, pronajímám zde apartmán pro letní rekreace. Mojí prioritou bylo, aby rodina měla absolutní soukromí. Proto mám apartmán pro jednu rodinu, tedy 4-6 osob.

Kdy si myslíte, že budou moci přijet první návštěvníci?

Když to situace dovolí, tak zájemci by mohli přijíždět od Velikonoc. Kvůli covid opatřením se nyní nepronajímá. U nás díky rovinatému terénu začíná sezóna na Velikonoce.