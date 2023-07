/ANKETA/ Turoveckou křižovatku na chýnovském obchvatu předchází její neblahá pověst. Od otevření této silnice první třídy se tu dle dat správce, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), stalo celkem 18 nehod a vyhasly tři životy. Nyní silničáři po dohodě s táborským odborem dopravy a policií přidali další bezpečnostní prvky. Co na to říkáte vy, můžete hlasovat v anketě Deníku pod článkem.

/VIDEO/ Uběhlo deset měsíců od otevření čtyřkilometrového chýnovského obchvatu, lidé jeho jméno však skloňují spíše v negativním smyslu. I když centru se ulevilo od hlučné kamionové dopravy a nadměrného provozu, visí nad ním velký otazník. Není se čemu divit, pomačkaná svodidla, části karoserie, celé světlomety, střepy i smuteční věnce připomínají poslední tragickou událost, která se stala ve čtvrtek 6. července.

Nové značení by mohlo pomoci

Jak přibližuje motorkář David z místní části Chýnova - Záhostice, řidiči si stále nezvykli na to, že od Plané nad Lužnicí už silnice není hlavní. „Nejčastěji se bourá ve směru od Plané, lidé zapomínají, že je tu nová křižovatka, jezdí pořád jako by to byla hlavní,“ míní.

Zvýšenou nehodovost prý místní očekávali spíše na záhostickém křížení, kde jsou protihlukové stěny a špatný výhled. „Tam jsme to čekali horší, tam je blbě vidět do stran, ale kupodivu se tam jezdí v pohodě i díky značce Stop,“ dodává s tím, že není dopravní odborník, ale je optimista a doufá, že nové značení v podobě akustických brzd a zelených sloupků vylepší skoré. „Stalo se tu už moc bouraček, narvali do toho hrozně peněz, ale asi na tom něco špatně bude. Řidiči by si měli dávat více pozor,“ dodává.

Prokletý obchvat. U Chýnova se srazila další dvě auta, jedna žena nepřežila

Lidé podle něj nevěnují dostatečnou pozornost značení. A třeba i proto skáčou do pole na konci staré silnice ve směru na Tábor. „Myslím, že se bezhlavě řídí navigací, která není aktuální, a proto končí v poli,“ polemizuje nad důvody.

Sloupky budou na nic

Další názor dodává profesionální řidič jedné nejmenované jihočeské spediční firmy. Obchvatem jezdí často a považuje ho za nebezpečný od začátku. „Zelené kuželky, které tam v posledních dnech přibyly, krásně lítají. Za mě je to zbytečné opatření, například na benešovské silnici na Prahu už nejsou, vydržely jen pár let,“ hovoří pětačtyřicetiletý Petr K. ze svých praktických zkušenosti.

Podle něj by obchvatu pomohla a nehodám zabránila jen mimoúrovňová křižovatka s nadjezdem a napojovacími pruhy.

Upravují značení opakovaně

Značení je dle ŘSD a policie dostatečně přehledné, komunikace disponuje svislými i vodorovnými značkami označující přednost v jízdě. Jak popisuje jihočeský mluvčí ŘSD Adam Koloušek, v minulých měsících už na tzv. turovecké křižovatce provedli několik úprav jako například instalaci reflexní pásky do svodidlových pásnic, doplnění vodorovného dopravního značení výstražnými trojúhelníky, nebo doplnění optické brzdy z rocbindy.

Na obchvatu od jeho zprovoznění podle statistiky ŘSD k 5. červenci letošního roku došlo k celkem 18 nehodám, kdy 16 z nich způsobili řidiči nedáním přednosti v jízdě právě ve směru od Turovce. „Při nehodách či na jejich následky, bohužel, zemřeli tři lidé. Kvůli tomu jsme vyměnili i značku přednosti v jízdě za značku s reflexním rámem,“ uvádí s tím, že minulý týden došlo také k osazení baliset v části prostoru turovecké křižovatky. „Doplnili jsme nyní také další optické brzdy před druhý a třetí trojúhelník. Tím se vodorovné varování na silnici 409/II od Plané nad Lužnicí nyní opakuje třikrát,“ upozorňuje Koloušek.

Obchvat Chýnova: Motorkář zemřel při srážce s osobním autem

O snížení rychlosti na samotném obchvatu se v tuto chvíli neuvažuje. „Opakovaná měření na hlavním tahu neprokázala výrazné překračovaní maximální povolené rychlosti. Také nelze říct, že dopravní nehody v tomto místě jsou důsledkem nepřiměřené rychlosti,“ připomíná mluvčí ŘSD.

Probírala se i varianta snížení maximální povolené rychlosti na silnici II/409 od Turovce na 50 km/h. „Po dohodě s policií zatím toto řešení doporučeno nebylo. V současnosti je na místě již velké množství dopravních značek a je tedy diskutabilní, zda by řidiči další opatření vnímali,“ dodává Adam Koloušek.

Potvrzuje také možné příčiny nehod na staré silnici. „Neaktualizované navigační systémy mohou být jednou z příčin. Dalším důvodem pak může být také nedostatečné věnování pozornosti situaci na hlavní komunikaci,“ míní a podotýká, že případů, kdy řidiči najedou na starou komunikaci, naštěstí postupně ubývá.

Na úřad chodí prosby a vznikla i petice

Situaci kolem obchvatu dokresluje chýnovský místostarosta Evžen Zadražil. Dle jeho vyjádření má každé bezpečnostní opatření kolem obchvatu smysl. „Určitě i nové značení zvyšuje bezpečnost. Osobně bych tam nejraději viděl Stopku, ale ta tam z určitých dopravních důvodů a předpisů i kvůli najížděcím pruhům být nemůže,“ vysvětluje.

Opticky prý pomáhají zelené sloupky i akustické brzdy na příjezdu do problémové křižovatky od Plané nad Lužnicí. „Po dvou tragických nehodách v červnu a červenci velice rychle reagoval odbor dopravy v Táboře, dopravní policie i ŘSD, kteří společně hledali nejlepší řešení inkriminovaného úseku,“ komentuje místostarosta.

VIDEO: Obchvat Chýnova zatím provází smůla. V nehodovosti trhá rekordy

Městu obchvat i tak poslední měsíce dělá neblahou reklamu. „Proto jsme se snažili spolupracovat s příslušnými orgány a tlačit je, aby našly rychle řešení. Lidé tam přicházejí zbytečně o životy a mačkají se tam plechy, je to škoda a velice nás to mrzí,“ sděluje Evžen Zadražil.

I on doufá, že nová bezpečnostní opatření budou mít kýžený efekt. „Snad se to zlepší, myslím si, že byť se tam staly ty dvě tragické události v rozmezí měsíce, nehodovost tam postupně od otevření klesá."

Motoristé si podle Zadražila postupně zvykají a pomáhá tomu i mediální masáž. „Ze začátku tam byla nehoda téměř každý den, to už se naštěstí teď nestává,“ připomíná fakta.

V Chýnově vznikla také petice za snížení rychlosti na obchvatu. K překračování 90 km/h rychlosti však nedochází a za nehody může většinou již výše zmiňované nedání přednosti v jízdě. Jihočeští policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a Milan Bajcura již dříve několikrát opakovali, že na obchvatu vše podléhá aktuálním dopravním normám, situaci zde posuzoval dopravní inženýr a shledal pochybení na straně řidičů, konkrétně v jejich nepozornosti.

Místní samospráva potvrdila, že dostala několik oznámení i upozornění na petici. „Kolik lidí petici podepsalo, bohužel, nevím, ale o její existenci víme. Na město nám přišly také přes podatelnu nějaké dopisy od jednotlivců, abychom s tím něco dělali. Což jsme samozřejmě činili a táborský odbor dopravy vycházel velice rychle vstříc, stejně tak policie a ŘSD spolupracují a konají,“ opakuje Evžen Zadražil.

VIDEO: Chýnov se konečně dočkal obchvatu. Za víc jak čtvrt miliardy

Obchvat Chýnova je silnicí I. třídy, jde o státní komunikaci, kterou spravuje ŘSD. Dalším sporným úsekem, kde však již nehody téměř vymizely, je stará silnice na Tábor. „U čerpací stanice je dostatečné značení, svislá značka slepá ulice, včetně vodorovného dopravního značení. Když jedete od centra Chýnova, tak tam máte již plnou čáru, která dopravu navádí doleva na obchvat,“ přibližuje dopravní značení.

I podle něj mohou být příčinou kuriózních nehod zde nepozorní řidiči používající zastaralé navigační systémy. „Mohou mít staré neaktualizované navigace, které je stále vedou po staré silnici na Tábor. Někteří řidiči jsou zvyklí jezdit jen podle navigace a nekoukají na značky, hlavně v noci si nemusí všimnout a za špatné viditelnosti skočí přes příkop do zaslepené cesty na pole,“ naznačuje. „I v tomto směru se to klidní naštěstí,“ uzavírá s tím, že když účastníci silničního provozu budou dodržovat předpisy a koukat po značkách, mělo by být vše v pořádku i v tomto ohledu.