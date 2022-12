Na stavbě obchvatu Dolní Lhoty začala tento týden zimní technologická přestávka. Práce ale odpovídají harmonogramu a termín dokončení silnice v srpnu 2023 by neměl být ohrožený. „Důležité bylo, že jsme se časově dokázali vyrovnat s velmi deštivým jarem a zářím, protože zemním pracím nadbytek vody nesvědčí,“ přiblížil Vít Sirotek, stavbyvedoucí ze závodu Dopravní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební, která obchvat od loňského léta buduje.

V současné době už pracovníci firmy položili většinu podkladních asfaltových hutněných vrstev, hotová už je i třísetmetrová protihluková stěna a sto metrů dlouhý most. Už od jara jsou v provozu křižovatky budoucí trasy I/34 s novými úseky silnic do Příbrazi i napojení místních komunikací do samotné Dolní Lhoty. „Řidičům, jedoucím po původní silnici přes obec se může zdát, že máme hotovo a brzy se po obchvatu bude jezdit, ale na jaře nás ještě čeká hodně práce,“ dodal Vít Sirotek. Půjde především o odvodnění stavby, terénní a vegetační úpravy a zbývající konstrukční vrstvy nové komunikace, instalaci svodidel a trvalého dopravního značení.

Na trase z Třeboně do Jindřichova Hradce u Lásenice roste nový obchvat

Stavbaři ale místo neopustí ani po zprovoznění silnice. Budou totiž pracovat na napojení nové trasy I/34 na původní ve směrech na Lásenici a Stráž. V místech napojení se bude jezdit na semafory vždy po polovině vozovky. Následně se odstraní provizorní komunikace a definitivně upraví napojení těch místních na Dolní Lhotu. Části, které přestaly sloužit dopravě, čeká rekultivace. Ta potrvá do podzimu 2023.

Stavba přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice je součástí silničního tahu České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Pelhřimov – Humpolec, kde kříží dálnici D1. „Nová silnice je řešena jako dvoupruhová se dvěma úrovňovými křižovatkami, mezi které bude přidán jeden jízdní pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Komunikace přinese řidičům vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, obyvatelé Dolní Lhoty se díky přeložení silnice mimo obec mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí,“ zdůvodnil už dříve účel nové silnice generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Cena stavby je 247 milionů bez DPH.