Ve městě u rakouských hranic žijí přes tři tisíce obyvatel a názor na nutnost obchvatu mezi místními není jednotný. Někteří lidé ho schvalují, další mají odmítavý postoj nebo kritizují jeho trasu. Přestože zastupitelé nakonec referendum o dopravní stavbě neschválili, místní lidé se ho přesto pokusili vyvolat prostřednictvím petice. Podpisů se sešla více než tisícovka.

„Zastupitelstvo teď podle zákona musí referendum vyhlásit. Věřím, že zastupitelé budou respektovat nejen zákon, ale i názor tisícovky svých občanů. Děkuji vám všem, byli jste skvělí,“ uvedl na sociálních sítích organizátor podpisové akce Martin Bláha. Podle něj se stavbou obchvatu prostřednictvím krajských financí naskytla příležitost, která už se další desítky let nemusí opakovat.

Kvůli obchvatu se nám teď směje celá republika, říká Jiří Zimola

Doprava v centru je pro Novou Bystřici palčivým problémem už dlouhé roky.Zdroj: Deník/Adam HudecZastupitelé budou o konání referenda rozhodovat už na svém čtvrtečním jednání. „Doufám, že se nenajde nikdo, kdo by to chtěl zpochybňovat, protože hlasů se našlo víc než dvakrát tolik, než kolik je pro vyvolání referenda potřeba. Myslím si, že by to měla být dostatečná síla, aby i ti zastupitelé, kteří původně referendum nechtěli změnili názor a posvětili ho. Věřím, že referendum projde,“ nastínil výsledek starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.

Ruku pro referendum tentokrát zvednou i zástupci hnutí Živé Bystřicko. „Sami jsme to druhé takzvané občanské referendum už na jednání předchozího zastupitelstva doporučovali. Jsme rádi, že se ho ujali zrovna ti občané, kteří se do té doby veřejnému dění na první pohled nevěnovali. Pro občany je přece důležité mít čas na to si zajistit dostatek potřebných informací k možnostem i k technickému provedení tak velké stavby, i když ji financuje kraj,“ nechal se slyšet zástupce hnutí Jan Kyncl a dodal, že ve čtvrtek referendum o obchvatu podpoří. V případě jeho schválení zastupiteli by se hlasování mělo konat souběžně s červnovými volbami do Evropského parlamentu.

Schůzka na kraji

Opoziční zastupitelé z hnutí Živé Bystřicko referendum a následně i celý projekt na stavbu obchvatu podle svých slov odmítli z důvodu nedostatku informací. V uplynulých dnech proto absolvovali jednání na Krajském úřadu Jihočeského kraje. „Schůzka byla velmi přínosná a jsme za tuto možnost kraji opravdu vděčni. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že se zrovna v Bystřici tehdejší zastupitelé dozvídali informace o případném obchvatu zkresleně nebo vůbec. Celkově jednání a postupy o tak důležité stavbě byly nestandardní a v opačném pořadí, než to bývá zvykem při jiných obchvatech našeho kraje. A Kraj jako investor za to určitě nenese zodpovědnost,“ komentoval schůzku opoziční zastupitel Jan Kyncl s tím, že problematika odklonění obtížné dopravy z centra dlouhodobě řešena vůbec nebyla.

Cyklistům v Nové Bystřici poslouží nový servisní cyklostojan na náměstí

Čtvrteční jednání zastupitelů ale může přinést i nečekané zvraty. Na programu je totiž vložený bod spolku Chraňme Českou Kanadu, který založili lidé přímo dotčení stavbou obchvatu. „Rozumím tomu, že si někdo nepřeje, aby se mu za dvorkem proháněla auta. Tito lidé chtějí po Nové Bystřici, Číměři a Horní Pěně, aby se připojily a podaly žádost na městský úřad do Jindřichova Hradce s tím, že by se do města umístily zákazové značky pro kamiony. Ty by pak nesměly vjet na silnici z Hradce do Bystřice a dále na hranice. Nákladní auta by pak musela jet na Lásenici, Třeboň, Halámky a dále do Rakouska. Už mi volali zděšení starostové a jsou pochopitelně neskutečně naštvaní,“ poznamenal novobystřický starosta, který doufá, že většina zastupitelů s bodem nebude souhlasit.

„Pokud by ale zastupitelstvo toto prohlasovalo a pověřilo mě tím, že se pod tuto žádost mám podepsat, tak skládám funkci, protože takovouto prasárnu vůči ostatním starostům nikdy nepodepíšu,“ uzavřel rázně Jiří Zimola. Čtvrteční jednání novobystřických zastupitelů začíná v 16 hodin.