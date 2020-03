„V Dačicích zůstávají v provozu jen v omezenou ordinační dobu především pro akutní případy. Prosíme pacienty, aby nechodili do čekáren, preventivní prohlídky si přeobjednali na pozdější termíny. Léky budou předepisovány prostřednictvím e-receptů. V případě akutního stavu je třeba nejdříve svému lékaři zavolat a domluvit se na případné návštěvě či postupu,“ uvedla ředitelka dačické nemocnice Miroslava Člupková.

Zubní ambulance v Dačicích ošetří dočasně pouze akutní registrované pacienty po telefonické dohodě od 8 do 9 hodin. K úplnému přerušení provozu došlo u rehabilitační ambulance. Alergologická ambulance zajišťuje telefonické objednávání e-receptů a telefonické konzultace vždy ve středu od 10 do 12 hodin. V ORL ambulanci budou do odvolání ošetřovány pouze akutní případy, a to každou středu a pátek od 8 do 12 hod. Je třeba se nejdříve domluvit telefonicky na čísle 384 358 292. Ke stejnému omezení dochází i v ortopedické ambulanci. Pro akutní stavy bude lékař ordinovat vždy v pondělí od 8 do 14 hodin, objednat se je možné na čísle 384 358 221.

Nemocnice v Jindřichově Hradci omezila provoz všech ambulancí až do odvolání. Nefrologická ambulance bude fungovat v omezeném čase zatím do konce března. Ošetřováni tu budou pouze pacienti po transplantaci, v predialýze nebo s akutními stavy. Běžné pravidelné kontroly budou přeobjednány.

Podle vývoje šíření koronaviru může následovat omezení provozu dalších ambulancí nebo i celých pavilonů. Nadále také platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích a tatínkové se nesmí zúčastnit porodů.