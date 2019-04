Zhruba tři sta metrů nové prosívkové pěšiny propojí obě části hradecké Radouňky. Podle radního Bohumila Komínka povede cesta za strouhou po pravé straně silnice ve směru jízdy na starou ves.

O stezce Výstavbu stezky brzdily dohody s majiteli soukromých pozemků. Poslední z nich vyřešila radnice v březnu. Stezka by se měla začít stavět v letošním září.

V současné době lidé chodí po silnici, kterou město před dvěma lety nechalo opravit společně s Ředitelstvím silnic a dálnic. Už tehdy radnice řešila, jestli novou silnici rozšířit i o prostor pro chodce, nebo stezku udělat zvlášť. „Na vybudování nové stezky je v rozpočtu vyhrazeno jeden a půl milionu korun. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnil radní.

Předseda osadního výboru Radouňky Radek Hrubý je rád, že nová pěšina napomůže s bezpečností chodců. „Také by nás ale potěšilo, pokud by se do rozpočtu města příštího roku povedlo zařadit rekonstrukci ulice Ke Mlýnu,“ dodal.