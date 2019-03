Jak sdělil starosta obce Karel Lehejček, právě v Meziříčku dotěžují stromy napadené vloni. Těžbu klasickým způsobem však nestíhají, takže si museli zapůjčit těžební stroje. Kromě toho v nejbližší době zakoupí vyvážečku, aby pokácené stromy dostali ven z lesa a mohli je prodat. Cena dřeva však klesá, zatímco těžební náklady zůstávají stejné.

„Letos navíc musíme osázet asi čtvrt hektaru holé plochy, protože vytěžené místo by se mělo do dvou let zalesnit,“ říká starosta. Na odborném semináři pořádaném v Dačicích se však dozvěděl, že se vzhledem ke kritické situaci budou muset udělovat výjimky. Nově by se totiž měl vysazovat smíšený les, jenže lesní školky nemají dostatek napěstovaných listnáčů. „My zatím máme vlastní sazenice z náletů, ale jen ty smrkové. Schází nám duby a buky,“ poznamenal starosta Horního Meziříčka Karel Lehejček.