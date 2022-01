Krátce po šesté hodině ranní tudy oba muži projížděli na cestě do práce. Kvůli objížďce se vydali po jiné trase než obvykle. O pár minut později se ukázalo, že nebýt tohoto na první pohled nepodstatného rozhodnutí, pravděpodobně by zemřel člověk. Ve středu 12. ledna za svůj čin obdrželi ocenění Gentleman silnic.

Světla pod hladinou

Co se ale tehdy stalo? Když totiž projížděli po nerušné cestě mezi dvěma rybníky, zahlédli pod vodní hladinou rozsvícená světla. Zastavili a spatřili potápějící se automobil, uvnitř kterého seděl starší muž. Ihned zavolali pomoc. Vozidlo ale velmi rychle klesalo ke dnu. „Bylo nám jasné, že než přijede pomoc, bude pozdě. Nemohli jsme čekat na příjezd záchranných složek,” uvádí Jan Procházka s tím, že mnoho nechybělo a muž by byl zcela ponořený ve vodě.

Radek Macháček skočil do chladné vody. „Ani jsem si nesundal oblečení. Vůbec mě to v tu chvíli nenapadlo,” vzpomíná na dramatickou situaci. Jan Procházka zůstal na břehu a připravoval vše k nezbytné pomoci. „Měl jsem připravené tažné lano pro případ, že by Radek uklouzl, nebo se zabořil do bahnitého dna rybníka,” vysvětluje.

Ve vodě zasahující zachránce se marně pokoušel otevřít dveře automobilu. „Možná byly zamčené, možná to způsobil tlak vody. Nevíme, ale z nějakého důvodu to prostě nešlo,” popsal situaci. Nakonec ocelovým klíčem na kola rozbil zadní okénko, aby seniora uvnitř lépe slyšeli a mohli s ním komunikovat. "Byl v šoku a příliš nereagoval," dodal zachránce.

Zaspal k lékaři

Radek Macháček se tedy rozhodl seniora z vozu vytáhnout. Rozbil sklo i na místě řidiče, muže protáhl ven a s pomocí Jana Procházky a připraveného lana ho společně velmi obtížně a namáhavě dostali na břeh. Za okamžik dorazila záchranka, která seniora převzala a postarala se o něj. „Muž byl rozrušený a podchlazený. Záchranná služba ho ale díky včasnému zásahu obou mužů převezla do nemocnice bez vážnějších zranění,” uvádí mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. „Máme radost, že to dobře dopadlo. Denně tudy projede jen pár aut. Kdybychom se vydali jinou cestou, všechno mohlo být jinak. Bylo by to hrozné neštěstí,” shodují se zachránci.

Přes redakci Strakonického deníku ve středu oběma zachráncům poděkovala i blízká příbuzná řidiče havarovaného vozu. "Nebýt jejich odvahy, asi by tady nebyl. Sám dodnes neví, jak se vše mohlo stát. Myslí si, že dostal smyk na blátě," řekla. Podle ní mohl ale mohla roli sehrát i na první pohled banální okolnost. "Měl být brzy ráno u lékaře v Katovicích na vyšetření a zaspal. Možná proto nedával tak pozor na cestu. Jisté že, na ten den nerad vzpomíná," doplnila.

Slova uznání

Respektem nešetřil ani ředitel Územního odboru policie Strakonice Jaroslav Nohejl. „V případě celé záchranné akce je potřeba vyzdvihnout rychlou reakci a příkladnou spolupráci obou mužů. Především to, že využili lano pro případ, že by se z vody jeden z nich nemohl dostat,” uzavírá s respektem

Gentleman silnic je společným projektem Generali Česká pojišťovna a Policie ČR. Ředitelka projektu Ivana Buriánková k události řekla: „Velmi často se stává, že zachránci jeli jinou trasou nebo se zrovna ocitli na daném místě výjimečně. A to se stalo i v případě ze 16. září. Až z toho mrazí… Tito lidé jsou vlastně strážnými anděli.“

Projekt vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Radek Macháček a Jan Procházka jsou již 207. a 208. držitelem tohoto ocenění. Loni 20. října za tento čin obdrželi také Pamětní minci za záchranu lidského života.