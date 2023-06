Přestože na stromech už začínají zrát třešně, na trzích byste je zatím hledali marně. Tam, kde jsou k mání, pochází většinou z dovozu. "S úrodou peckovin, jako jsou například třešně nebo meruňky, to letos vypadá špatně. Hodně jich pomrzlo a následně kvůli suchu opadalo. Nejvíc se prodávají brambory, rajčata nebo okurky. Je znát, že lidé si některou zeleninu spíše sami pěstují a ani se jim nedivím s těmi cenami," konstatoval prodejce Josef Flachs z Přehořova, který je pravidelným účastníkem jindřichohradeckých trhů.

Už delší dobu prý pozoruje změnu v chování nakupujících. "Lidé šetří, rozhodují se, co si mají koupit a jaké množství. Místo kilogramu si koupí spíše půl kila. I tak ale u nás lidé ušetří, protože se snažíme jít s cenou níže, než za kolik prodávají obchodní řetězce," dodal.

Slova prodejců potvrzují i samotní zákazníci. "Nakoupila jsem si tady sazenice rajčat, zasadím si je doma do skleníku a sama vypěstuji. Určitě se to vyplatí, protože vím, co jím a zároveň ušetřím i nějakou tu korunu," řekla nakupující Jana Brožová s tím, že během sezony zeleninu v obchodech prakticky nekupuje.

"Já jsem pořídila koření, majoránku, sazenice jahod a taky nějaké rajče. Dám si je na zahrádku, kterou denně opečovávám a mám to i s pohybem," zavtipkovala další z nakupujících důchodkyně Jarmila.

Trhy v Jindřichově Hradci se konají v Husových sadech vždy druhý pátek v měsíci. U prodejců si zákazníci nakoupí od šesté hodiny ranní až do 17 hodin.