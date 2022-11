Interiér podniku připomínal dobu, kdy lodě a železnice dovážely kávu ze vzdálených kolonií. Kavárna s pražírnou fungovaly pod hlavičkou Jindřichohradeckých místních drah, které jsou v insolvenci. Přestože kavárenský podnik vydělával, insolvenční správkyně JHMD rozhodla o jeho uzavření. "Je to velká škoda a přijde mi to jako pomsta Pražáků Hradečákům. Myslím si, že paní správkyně nepochopila smysl té kavárny, která generovala zisk. Děvčata už sice nemohla nakupovat dorty ani zákusky, přesto byl podnik poslední den plný. Chodili tam hlavně místní i studenti. Kavárna měla svojí příjemnou atmosféru i šikovný personál, který tomu hodně věnoval," posteskl si předseda představenstva společnosti JHMD Boris Čajánek, který celou situaci nechápe. "My jsme chtěli kavárnu zachovat a pokud by věřitelé nějakým způsobem chtěli omezit fungování podniku, tak bychom kontaktovali majitele domu, aby si kavárnu převzal nebo našli jiné řešení. Teď je ale podnik rozprášený a personál může jít na úřad práce," podotkl Čajánek.