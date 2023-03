Restaurace musely s cenami nahoru kvůli stoupajícím nákladům na energie, ale i suroviny a zaměstnance. V centru města poobědváte řízek s přílohou nejčastěji v cenovém rozmezí od 150 do 160 korun. Řada zákazníků podle restauratérů také šetří na polévce nebo pití.

O něco vyšší ceny zavedla od letošního roku i jindřichohradecká restaurace Černej Pták. „Zdražovali jsme o deset korun. Loni stál řízek s kaší 145 korun a letos ho prodáváme za 155 korun," řekl zaměstnanec restaurace Zdeněk Novosad s tím, že úbytek zákazníků nepozoruje. „Lidé si ale například nedají pití nebo polévku," dodal.

Mírně podražily obědy také v další hradecké restauraci U Lucerny. „Loni jsme prodávali řízek s přílohou za 135 korun, letos jsme zdražili asi o dvacetikorunu, takže to máme podobné, jako ostatní restaurace v centru. Leden a únor jsou vždycky slabší, ale vypadá to, že lidé na restaurace nezanevřeli, jak nás všichni strašili," zhodnotila provozovatelka restaurace Dagmar Kubáková.

Za oběd si musí připlatit zákazníci i v restauraci Střelnice. „Oproti loňsku jsme zdražovali o deset korun. Řízek se salátem aktuálně máme za 159 korun. Je vidět, že lidí chodí méně a nedávají si třeba k jídlu pití," poznamenala číšnice Andrea Glovanová.

Zdražovat naopak nemuseli v restauraci Kozlovna Měšťan v centru města. „Meníčka jsme nezdražovali, řízek s přílohou u nás vyjde na 149 korun. Pokud bychom zvedli ceny, tak přijdeme o zákazníky a konkurence je veliká," zdůraznil zaměstnanec restaurace Lukáš Jasanský s tím, že úbytek zákazníků v podniku nepozoruje.

Výraznější zdražování v restauracích potvrdily také celorepublikové průzkumy společnosti Sodexo, která poskytuje digitální benefity pro stravování i volný čas. Nejvíce rostly ceny loni na podzim. „Jde o bezprecedentní růst, který za uplynulých dvacet let nepamatujeme. Obědy za loňský rok v podstatě zdražily o inflaci, byť ještě v létě to vypadalo, že se inflace do jejich cen celá nepromítne,“ uvedl za společnost Sodexo Jan Michelfeit. Zdražení dle jeho názoru v letošním roce bude se zpomalujícím se tempem inflace pozvolnější.