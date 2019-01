Stráž nad Nežárkou – Divadelní ochotníci ze Stráže připravují knihu o zdejším spolku. Během sběru informací získali popis původní předscény, která bývala součástí jeviště. Vzápětí se dohledala i samotná předscéna.

Podle sdělení strážského režiséra Jana Hanzala se jedná o dvě hrubá malovaná plátna o rozměru 270 centimetrů na výšku a 150 na šířku.



„Při výměně stropu v divadle asi v roce 2005 odkryli dělníci vrchní látkovou vrstvu předscény, pod kterou se objevila stará malba. S kolegy divadelníky jsme ji opatrně sundali. V horní části byla poškozená zásahem stavební firmy, která se v devadesátých letech minulého století pokoušela instalovat klimatizaci. Odnesl jsem plátna domů s tím, že se je dcera pokusí restaurovat. Bylo to ale nad její možnosti. Netušil jsem, že je to originální předscéna,“ popsal kuriózní záchranu režisér. „Letos v lednu jsme ze zápisků Františka Zátky vyčetli popis předscény a mě secvaklo, že ji mám doma,“ dodal. V záznamech historika Zátky se uvádí, že malbu dokončil 13. září 1890 akademický malíř a strážský rodák Josef Krůšek.



A co plánují ochotníci se starou předscénou dál? „Chtěli bychom ji nechat odborně restaurovat a poté vystavit v divadelním sále,“ nastínil Jan Hanzal.

Vloni město opravilo fasádu divadla a pod vrstvami nátěrů se našel původní nápis Městské divadlo. Počáteční písmeno M je pravděpodobně přesmyčkou jména malíře Mikoláše Alše. „Teď jsme zjistili, že máme i originální předscénu. Zůstává naděje, že se objeví také opona,“ doufá režisér ze Stráže. František Zátka ji popsal následovně: „Uprostřed je Apollón s lyrou. Po stranách postavy znázorňující drama a tragédii a amorci.“