„Parkem lidé pouze procházejí a naší ambicí je, aby se tam zastavili, relaxovali a vnímali krásu tohoto jedinečného místa v centru města,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec a dodává, že součástí revitalizace je i výstavba pobytových schodů k řece, kde by měla vzniknout krátká pobřežní promenáda.

„Dá se tak mluvit o tom, že pouštíme vodu do města a lidi k vodě. Kromě toho tam bude nové dětské hřiště, mobiliář, částečně oddělené cesty pro pěší a cyklisty, osvětlení a osazena nová zeleň. Nutno ale na rovinu říci, že tomu bude předcházet kácení některých stromů a dřevin, což je vždy citlivé téma,“ upozorňuje Ivo Moravec. Podle náměstka primátora Petra Holického je například účelem oddělení cest pro pěší a cyklisty, zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy se v Českých Budějovicích připravují změny i na dalších nábřežích Malše a Vltavy v Českých Budějovicích. Jsou součástí celého širšího záměru nazvaného souhrnně Město a voda. Park v Dukelské chce radnice změnit podle návrhu, s nímž v architektonické soutěži uspěl ateliér RUSINA FREI.

Kritici radnice nechtějí kácet

Od chvíle, kdy radnice zahájila přípravy na obnovu parku v Dukelské ulici, však zaznívají kritické hlasy. Týkají se třeba rozsahu kácení v parku.

Například podle Ireny Šefčíkové ze spolku Domovina je projekt revitalizace parku Dukelská jako vystřižený z minulého století a z pohledu současného světa procházejícího klimatickými změnami nepřijatelný. Podle Ireny Šefčíkové se vlastně v parku chystá nová stavba s pohybem těžkých strojů. Ten podle obyvatele Budějovic Přemysla Šámala poškodí i ty stromy, které na místě zůstanou. A Přemysl Šámal upozorňuje i na to, že oddělit chodce a cyklisty na pouhých 250 metrech cesty po parku, aby se potom zase sešli na okrajích parku, nemá dopravně velký význam.

A například Pavel Čihák, který se zabývá ochranou životního prostředí, míní, že po obou stranách parku je dost místa na to, aby se zřídily schody k vodě, a přitom se nemuselo podle jeho názoru zbytečně kácet. Obrátil se proto dopisem i na primátora města.

Posudek na stromy

Radnice si ale kvůli kácení nechala vypracovat také svůj posudek a rozsah změn byl oproti původnímu záměru upraven. Podle Iva Moravce se řešil každý stávající strom. „Snad lepší zprávou je, že v náhradní výsadbě bude více stromů než dosud,“ uvedl Ivo Moravec. Proměna parku za 30 milionů korun by měla být dokončena letos. Náhradní výsadba bude realizována do kolaudace parku, nejdéle do jednoho roku od kácení.

Na začátku byla mašinka



Na začátku změn, které se chystají v parku v českobudějovické Dukelské ulici, byl návrh občana na opravu mašinky, jež slouží jako hrací prvek nejmenším návštěvníkům lokality. Radnice následně připravila architektonickou soutěž a připravila celkovou obnovu parku. Jeho otevření k řece Malši je součástí širších plánovaných změn podél Malše a Vltavy.