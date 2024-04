V souladu s usnesením jindřichohradeckého zastupitelstva z letošního února se Obora nabízela k prodeji. „Záměr byl na úřední desce vyvěšený od 1. do 22. března,“ potvrdila mluvčí úřadu Karolína Bartošková.

Bereme Oboru i tábor Osika, rozhodli hradečtí zastupitelé

Takhle to vypadá na Oboře.Zdroj: archiv městského úřaduKritéria pro hodnocení nabídek byla následující - napůl záměr využití objektu, jeho rozvoj a rozvoj stávajícího využití, napůl kupní cena. Jednou z podmínek je také to, že nový majitel musí vyhovět všem již rezervovaným akcím v penzionu. V termínu na úřad dorazila jediná nabídka; nabídnutou cenu i to, kdo ji zaslal, město odmítlo uvést. Nabídnutá cena však musela podle záměru přesáhnout 8,1 milionu korun. Oboru město koupilo v roce 2018 za 3,4 milionu od soukromého vlastníka a v uplynulých letech do ní přes milion investovalo.

Konkrétně zde město loni nechalo vyměnit kotel a části topné soustavy v hodnotě asi 287 tisíc korun. „Kromě toho se tady od roku 2018 investovalo do vybudování jímky a kanalizační přípojky, opravy dešťové kanalizace, výměny oken a částečné obnovy vybavení v ceně zhruba jeden a čtvrt milionu,“ upřesnil místostarosta Radim Staněk.

Příjmy nejsou nijak vysoké

Pokud se podíváme na příjmy a výdaje za rok 2023, získalo město příjmy z pronájmu ve výši asi 239 tisíc korun. Provozní výdaje na Oboře naopak činily přes 188 tisíc (z toho nejvíce položky za služby - vodné, elektřina, vývoz jímky, internet nebo praní prádla -, nezbytné opravy a také úklid). „Rozhodně to není tak, že by město na Oboře vydělávalo miliony ročně,“ dodal místostarosta.

Konečné rozhodnutí o prodeji Obory, se kterým už souhlasila rada města, bude na zastupitelích. Rozhodovat budou už na své schůzi ve středu 24. dubna. Jak hlasování nakonec dopadne, je zatím nejisté. „Podle mého názoru má město jiné priority a aktivity, kterým se věnovat a které podporovat. Město by za mě nemělo primárně řešit provoz ubytování takovéhoto typu,“ komentoval Radim Staněk.

Takhle v současné dobře město pronájem Obory inzeruje na portálu e-chalupy.cz.