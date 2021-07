V Bechyni to tuto sobotu žilo. V parku startovali sportovci a recesisté na koloběžkách. Zájmová organizace Zbytek světa Bechyně pořádala již 49. ročník koloběžkové Grand Prix Bechyně.

Bechyni v sobotu ovládly koloběžky. Konal se v ní totiž již 49. ročník koloběžkové Grand Prix Bechyně. | Foto: Deník/Jiří Dintar

A bylo se na co dívat, recesisté vytáhli desítky nejrůznějších vozítek včetně trabanta upraveného jako koloběžka. Koloběžková Grand Prix se dělila do několika kategorií podle velikosti posádky, jako první závodily děti. To nejlepší ale čekalo na konec - závody dospělých. Podívat se na ně přišly stovky lidí.