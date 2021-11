Už v pátek 19. listopadu se otevřou adventní trhy, v ten den začíná tradiční Českobudějovický advent. Hudební program odstartuje 26. listopadu. "Letos vystoupí více než sedmdesát uměleckých subjektů," slibuje Lenka Střítecká, jednatelka firmy Art4Promotion, která advent připravuje.

Letošní ročník bude na téma Muzikálové Vánoce. „Letos bude v hlavní roli muzikál a diváci se mohou těšit na muzikálové melodie v podání Aničky Slováčkové, Martina Schreinera či Michaely Gemrotové,“ přibližuje dál hudební program. Poslechnete si ale i další žánry."

Vánoční strom z Litvínovic už na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.Zdroj: Deník/Jaroslav SýbekChybět nebude ani tradiční kluziště. Na ploště 600 m2 budete moci bruslit nejdříve od 26. listopadu, a to od 10 do 21 h, až do Tří králů, včetně Štědrého dne. "U kluziště bude stát dřevěná zvonička s výhledem na pódium," doplňuje Lenka Střítecká.