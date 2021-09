OBRAZEM: Buskers Fest v Budějcích pokračuje až do pátku

Buskers Fest, festival pouličního umění v historickém centru Českých Budějovic, bude až do pátku zpříjemňovat obyvatelům města cestu do práce, na nákup, školákům ze školy, maminkám procházku s kočárky, pejskařům venčení jejich mazlíčků. Těšit se můžete především na vystoupení kapel, chybět ale nebudou ani akrobati nebo klaun. Na snímcích je mimo jiné i českobudějovická kapela Never Been 2 Jamaica.

Buskers Fest České Budějovice. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek