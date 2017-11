OBRAZEM: Děti malovaly bazén i život v moři

Jindřichův Hradec - Jindřichohradecký bazén si připomíná osm let do modernizace a pro děti si připravil výtvarnou soutěž.

V plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci oslavili osm let od modernizace nejen tím, že si pro příchozí připravili dárek v podobě polovičního vstupného, ale i doprovodným programem pro děti. Ty si mohly zasoutěžit nebo se podívat na ukázky plaveckého výcviku a tréninků. Hlavním bodem svátečního programu ale bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, kterou v bazénu vyhlásili právě u příležitosti 8. výročí modernizace provozu. Již čtvrtý ročník soutěže přinesl dětem možnost nakreslit obrázky na téma "Zrozen pro plavání", "Bazén a lidi v něm" a "Co se děje pod hladinou?". Jak uvedla vedoucí bazénu Marcela Kůrková, do soutěže přišlo 108 soutěžních obrázků. "Je to krásný počet a těší nás, že je malovaly děti, které k nám i chodí plavat," vyzdvihla. Největší počet dílek byl v kategorii 9 - 10 let, takže ji pořadatelé museli rozdělit ještě na dvě části podle věku. Nakonec tak byli vyhlášeni vítězové hned ve čtyřech kategoriích, a to do 6 let, od 7 do 8 let, 9 let a 10 let. I tak ale v některých případech porota složená ze všech zaměstnanců bazénu udělila i dvě první místa najednou.



Výsledky:

Kategorie do 6 let:

1. místo: Jakub Komínek (6 let) a Antonín Brož (4 roky - nejmladší účastník)

2. místo: Fanynka Háková (6 let)

3. místo: Vítek Borusík (5 let)



Kategorie 7 až 8 let

1. místo: Madlenka Chramostová (7 let)

2. místo: Michaela Borusíková (8 let)

3. místo: Kateřina Machová (8 let)



Kategorie 9 let

1. místo: Emma Kůrková

2. místo: Alena Lorencová

3. místo: Matěj Kolář



Kategorie 10 let

1. místo: Zuzana Jechová

2. místo: Amálie Vrbová

3. místo: Aneta Novotná



Speciální cena: Anna Kateřina Leblová