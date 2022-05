Pravidelně trhy navštěvují také kaktusáři z Táborska. Na stole u svého stánku mají vždy rozložené desítky barevně kvetoucích kaktusů. "Máme tu kaktusy z Jižní a Severní Ameriky. Nejsou náročné na hnojivo ani vodu a chtějí plné slunce. Musí se pořádně zalít a pak pět dní nechat vyschnout. Přes zimu kaktusy musíme přestat zalévat úplně," poradil Milan Krátký pěstitel kaktusů z Čenkova u Malšic. Doma má deset skleníků s těmito rostlinami a případným zájemcům o pěstování těchto rostlin rád předá své zkušenosti.

Přestože pátečním trhům nepřálo počasí a nad Hradcem se proháněla dešťová mračna, jen během rána si do Husových sadů našly cestu desítky lidí. "Chodíme sem pravidelně, prošli jsme to tam i zpět a všude jsme se zastavili. Koupili jsme si koření do polévky a také majoránku na zahrádku," pochlubil se pan Jaroslav z Dolní Pěny.

Prodejci se do Jindřichova Hradce budou sjíždět každý druhy pátek v měsíci až do října. Další farmářské trhy proběhnou 10. června.