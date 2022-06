Děti si mohly v suché zóně užít dva nové herní prvky, zaměřené na prověření zručnosti. Návštěvníky čekala také úprava systému výběru vstupného. "Příjemně nás překvapilo, že to lidé většinou vítali. Návštěvníci poté, co si koupí vstupné, mají možnost zůstat tady až do konce a nejsou vázaní žádným časovým úsekem," popsala změnu vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Stoupající náklady na provoz zařízení zvedly cenu vstupného do venkovního areálu o desetikorunu. "Cena za celodenní návštěvu venkovního bazénu od rána až do večera odpovídá hodině vstupného ve vnitřním bazénu. Když si to rozpočítáte na hodiny, kdy máme otevřeno, tak je to deset korun na hodinu," shrnula Marcela Kůrková s tím, že návštěvníci mají k dispozici servis jako šatny, sprchy nebo občerstvení.

OBRAZEM: Začala rekonstrukce průtahu sídliště Vajgar

Bistro nad Vajgarem, které je součástí venkovního areálu bazénu zatím pro strávníky zůstává zavřené. "Letos jsme ho premiérově pronajali a bude v provozu od 1. července. Výběrové řízení vyhrál provozovatel několika podobných gastronomických zařízení včetně cyklokempů. Chtěli jsme stravování v bistru povýšit, tak aby tu nový nájemce například nabízel i polední menu," přiblížila vedoucí bazénu.

Venkovní aquapark bude mít otevřeno po celý tento týden v čase od 13 do 19 hodin. V sobotu pak od 10 do 20 hodin. Aktuální informace k otevírací době, která se řídí vývojem počasí, najdete na stránkách www.bazen.jh.cz