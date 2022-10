"Větší zájem lidí o nás farmáře je znát, ale dělají spíše menší nákupy. Například místo jednoho kilogramu rajčat si koupí raději půl," popsal prodejce. Na nezájem zákazníků si rozhodně nemůže stěžovat ani prodejkyně Pavlína Pocarová z Kostelní Radouně. "Máme hlavně sirupy, domácí marmelády, zeleninu a dušičkové dekorace. Mám trochu nižší ceny, takže lidé u mě nakupují více," řekla.

JHMD chce provozovat na úzkokolejce autobusy, než to za ni převezme kraj

Samotní zákazníci farmářů váhavější nákupy potvrzují. "Jsem pravidelnou návštěvnicí trhů a většinou si tady nakoupím nějakou květinu a pak nevím, kam ji dám. Vyměňujeme si je s kamarádkami. S financemi je to těžké, musím přemýšlet, za co peníze utratím," podotkla seniorka Ludmila z Jindřichova Hradce. Podobného názoru je i paní Josefa. "Mají tu nádhernou zeleninu, koupila jsem si česnek na sázení. Na ceny se dívám, ale zatím to ještě nějak ujde," dodala nakupující.