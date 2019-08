Jindřichův Hradec – Až do sobotního večera budou nad městem plout pestré horkovzdušné balóny.

V úterý večer bylo totiž zahájeno 23. mistrovství v balónovém létání. Soutěžní lety se uskuteční každý den až do soboty v době od 6 do 9:30 hodin a od 18 do 20 hodin. Vyhlášení výsledků celého mistrovství a zakončení soutěže přijde na řadu v sobotních 21 hodin na letišti. Více informací je k nalezení na balloon2019.cz.