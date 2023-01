Obyvatelé Malenic, kde prožila mnoho let po boku režiséra Zdeňka Podskalského, si na slavnou herečku pamatují. Muzikant a umělec Petr Jirotka, který žije v Malenicích 22 let, přiblížil první setkání. „Dělali jsme v Malenicích seniorský den. Mezi hosty byla tehdy také Jiřina Jirásková. Pak jsme se v průběhu let setkali ještě několikrát. I v době, kdy vedla Vinohradské divadlo,“ vzpomíná Petr Jirotka. V paměti má ale také jinou věc. Jiřina Jirásková prý dokázala být i hodně kontroverzní. „Když například zapomněla, že slíbila účast na nějaké akci. Neuměla pak přiznat svoji chybu a uměla být velmi nepříjemná,“ dodává Petr Jirotka. „Ale to nic neubírá na tom, jak skvělá herečka to byla.“ V tom s ním souhlasí také další lidé v Malenicích. Zároveň ale upozorňují, že herečka si chránila svoje soukromí a také pověst vždy upravené ženy.

Podle dalších názorů byla Jiřina Jirásková slušná, usměvavá a stále noblesní. „Jako baronka. Když třeba odpočívala na zahradě, odpověděla na pozdrav bez jakýchkoliv zábran,“ říkají jiní obyvatelé.

Světáci, Na kometě, Trhák, Sňatky z rozumu, Sestřičky, Slunce, seno…, Fany, Donšajni, Život na zámku, Zámek v Čechách. Jen malá část z desítek rolí z filmografie a televizní tvorby Jiřiny Jiráskové. A opravdu jen zlomeček, navíc bez výčtu divadelních rolí ve Vinohradském divadle.

Osudná trilogie

Malenice se promítly také do její práce. V trilogii Slunce, seno… režiséra Zdeňka Trošky hrála řídící Hubičkovou. I když to nebylo jednoduché. Aby ji mohl Zdeněk Troška prosadit už do prvního dílu, musel vymyslet lest. Oficiálně si do role řídící Hubičkové nechal schválit Laďku Kozderkovou (†37). S ní se ale domluvil, že na poslední chvíli „onemocní“ a Jiřinu Jiráskovou pak navrhne jako nouzové řešení s tím, že léto tráví v Malenicích, které leží jen kousek od Hoštic.

Zdeňku Troškovi se pak za toto gesto „odvděčila“ ve Slunce, seno, erotika, když nechtěla jet natáčet do Itálie. Dokonce prohlásila, že nemá zapotřebí hrát v nějakých „fekálních“ komediích.

Ale vraťme se do Malenic. Poté, co dvouleté manželství s vynikajícím českým hercem Jiřím Pleskotem vzalo za své kvůli románku Jiřiny Jiráskové s charismatickým kolegou Jiřím Valou, objevil se na scéně další velikán. Režisér Zdeněk Podskalský, který se narodil 18. února 1923 v Malenicích na Strakonicku. I když se nikdy nevzali, žili spolu dlouhých 27 let až do smrti Zdeňka Podskalského 29. října 1993.

Jiřina Jirásková zemřela 7. ledna 2013. Bylo jí 81 let. Její pohřeb se konal v sobotu 19. ledna 2013 na malenickém hřbitově. Tam odpočívá ve společnosti svých dvou osudových mužů – Jiřího Pleskota a Zdeňka Podskalského. Manžela přežila o více než patnáct let, svého partnera téměř o dvacet let.

O Jiřině Jiráskové

- Narodila se 17. února 1931 v Praze, zemřela 7. ledna 2013 v Praze.

- Vystudovala DAMU a předtím konzervatoř, kam přešla z řádového gymnázia v Kutné Hoře. Po absolutoriu hrála nejprve rok v Hradci Králové. V roce 1951 se stala členkou pražského Divadla na Vinohradech.

- V 50. letech jako členka vinohradské scény odsoudila spolu s dalšími v rámci vykonstruovaného procesu svoji kolegyni Jiřinu Štěpničkovou, která byla následně vězněna 10 let. Herečka se za tento čin několikrát omluvila. Členkou KSČ byla od svých 16 let až do roku 1970. Sama pak čelila komunistickým represím.

- Před kamerou dostala první velkou příležitost ve špionážním dramatu Smyk, které v roce 1960 natočil režisér Zbyněk Brynych. V 60. letech objevil její komediální talent režisér Zdeněk Podskalský.

- V 70. letech pro ni však nastala nucená přestávka před kamerou a na filmové plátno se ve větší roli vrátila až v roce 1980 ve filmu Trhák.

- Během své kariéry ztvárnila přes 140 filmových a televizních rolí. Přestože se vyznačovala zajímavým hlasem, dabingu se téměř nevěnovala.

- V letech 1990 až 2000 byla ředitelkou Divadla na Vinohradech.

- Získala řadu vyznamenání a ocenění, například vyznamenání Za vynikající práci (1966), Cenu Thálie (1999) a v roce 2008 byla uvedena do Dvorany slávy v televizní anketě TýTý.

- Velkou přítelkyní Jiřiny Jiráskové byla fenka francouzského buldočka Amálka, kterou herečka brala s sebou do divadla i na večírky. Svoji paničku přežila o sedm let. Před Amálkou to byla Emička, která se dožila 11 let.

- Vila v Malenicích, ve které se Zdeňkem Podskalským žila, se jmenuje Marie.