OBRAZEM: Když vybouchne olej. Budějčtí hasiči pozvali na den otevřených dveří

Nejen ukázku toho, jak to vypadá, když vybouchne jedlý olej, ale i představení lezců a potapěčů, ukázky techniky nebo komentované prohlídky a hry pro děti. To všechno si na své stanici ve čtvrtek 16. června připravili českobudějovičtí profesionální hasiči. Podívejte se do naší galerie, jak to na dni otevřených dveří vypadalo.

