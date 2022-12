Šest nejznámějších koled živě zahrála i zazpívala dvacítka dětí spolu se svými učiteli. Na vystoupení se připravovali déle než měsíc. "Trému jsem neměla, protože jsem nezpívala sólo, ale se sborem. Myslím, že to je hezká akce, která lidi stmelí," zhodnotila vystoupení jedna ze zpěvaček Lída. Všichni příchozí dostali zpěvníky, aby si mohli zazpívat spolu s dětským sborem. "Na pódiu vystupovalo šest žesťařů, osm flétniček a šest zpěváčků na mikrofon. Nejmladší hudebníci jsou tu už kolem šesti let a těm nejstarším je sedmnáct let," upřesnila složení sboru zástupkyně ředitele třeboňské ZUŠ Jitka Bastlová.