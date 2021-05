Jan Makovička a Michaela Zudová společně s dalšími kolegy tu sází a upravují novou zeleň. Do areálu přichází relaxovat i hendikepovaní lidé z organizace Otevřená okna.

Záměrem zahradního architekta je například vypěstovat v zahradě trvalky, vybudovat zahradnický obchod a floristické studio, vytvořit přístupnou ukázkovou zahradu pro veřejnost a také by zahrada měla tvořit terapeutický prostor či show room skleníků. Původní skleníky chce nájemce vyměnit nebo opravit. „V zahradě chceme pěstovat i květiny k řezu. Těch aktivit je mnoho. Mohla by tu do budoucna vzniknout i kavárna,“ nastínil plány zahradní architekt Jan Makovička.

Podotkl, že od 11. do 13. června se zapojí společně s týmem zahradníků do víkendu otevřených zahrad a do té doby chce například spodní plochu areálu osázet letničkami. „Horní terasy budeme spíše čistit od nánosů. Skleníky využijeme zatím z části pro pěstování trvalek,“ přiblížil. Veřejnosti bude Krafferova zahrada přístupná od příštího roku. Záleží ale například na rychlosti rekonstrukce.

Historie zahrady sahá dle slov Jana Makovičky do období baroka. Vznikla v roce 1750 a roku 1801 shořela. Od roku 1850 se začala psát její druhá etapa. „Pan Kraffer získal zahradu na konci 19. století a rodina měla pozemek do té doby, než byl zestátněný. Za socialismu zde byl komunál. Rodina tu pracovala s láskou až do konce svého života. Původně tu byly fontánky s delfíny, barokní sochy, schodiště, kaskády, loubí, ovocné stromy,“ shodli se na původní podobě zahradní architekti Jan Makovička a Michaela Zudová. Posledních 16 let měl dle slov Jana Makovičky v nájmu zahradu Martin Charvát, který zde vybudoval Trvalkovou školku a zahradnictví Florianus.

Náklady na rekonstrukci a údržbu areálu bude nájemce hradit z vlastních zdrojů, dotačních titulů a případných jiných zdrojů.