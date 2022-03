Na místě ve čtvrtek ráno byla většina žen a dětí, také starší muži. K dispozici mají odpočinkovou místnost, lůžkovou část a hernu pro děti. Na místě jsou krizoví interventi Hasičské záchranné služby Jihočeského kraje, Český červený kříž i řada překladatelů a dobrovolníků.

Aktuálně se lze dotazovat přes centrální email zřízený Jihočeským krajem pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz. Na uvedený email se mohou hlásit také tlumočníci z ukrajinštiny. Fyzické a právnické osoby nabízející ubytovací kapacity na webu kraje naleznou také odkaz na registrační formulář. Na stránkách posléze vznikne databáze nabízené pomoci. Ke stažení jsou zde také potřebné formuláře pro registraci cizinců.

Volat lze zatím na oddělení krizového řízení 386 720 240.

Krajské centrum pomoci ukrajinským uprchlíkum hotovo. Koncept? Představte si, kdyby vaše blízké s dětmi vysadili po trech dnech cesty v cizi zemi. Budou unavení a stráví tu dost hodin. To nemůže být jen o stolkách s úředníky, je to o zázemí. Podle toho to stavme. Díky všem ? pic.twitter.com/1rMM1LYN3Z