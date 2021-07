V Holašovicích, vesnici na seznamu UNESCO, pro letošek odpískali kvůli covidu tradiční Selské slavnosti, řekli si ale, že by mohli obohatit tamní kulturní program ještě něčím dalším - a zároveň zkusit zapustit kořeny nové tradice. Zároveň se naskytla možnost využít plánu kapely Jižani vystupovat v regionu s programem Letní dechovkové léto.

Podle starosty Jana Jílka je Léto s dechovkou takovou malou zkouškou, jestli by se tímto způsobem daly do budoucna slavnosti doplnit. "Vybrali jsme záměrně pracovní den. Když by se to povedlo, byla by to možnost, jak slavnosti oživit. Bylo by to takové entrée ve čtvrtek a od pátku by se konaly klasické slavnosti," doufá.