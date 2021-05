Tisíce květů zdobí lhenické sady, kde v plné parádě rozkvetly stromy třešní. Lhenice jsou odedávna přezdívány jako Zahrada jižních Čech. Právě v těchto dnech je jasné proč. Místním lidem i návštěvníkům se nabízí dokonalá scenérie, kterou tradičně zdokumentoval tamní amatérský fotograf Jan Klein.

Lhenické sady kvetou. | Foto: Jan Klein

Lheničtí sadaři a ovocnáři jen doufají, že stromy se dostaly do květu v době, kdy už je neohrozí ranní mráz, který by květy mohl spálit a poničit tak letošní úrodu. Ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác, kteří pomyslně dělají v kalendáři tečku za ranními mrazíky, přicházejí příští týden. Vypadá to, letos budou k pěstitelům milosrdní. Předpověď zatím slibuje, že ranní teploty nespadnou pod plus tři stupně Celsia. Na hodnocení, zda se stromům podařilo odkvést, je ale příliš brzy, to se jim podaří zhodnotit až koncem května.