O uplynulém pátku se, jak už je tradicí, uskutečnila Muzejní noc ve Výstavním domě Stará radnice na jindřichohradeckém náměstí Míru.

Desítky návštěvníků dorazily do bývalé hradecké radnice, aby si prohlédly rozsáhlou modelovou železnici. Jedná se o divácky atraktivní kolejiště, na kterém může návštěvník výstavního domu postupně objevovat nové scenérie a nová zákoutí a přitom si vychutnávat rozmanitý železniční provoz. Jeho námětem je hlavní jednokolejná trať procházející zvlněnou letní krajinou, která nabízí všechny žádané atributy, jako jsou mosty, tunely, skály, hrady, vodní plochy a podobně.

Výstavní prostory staré radnice jsou přístupné denně kromě pondělků, a to od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.