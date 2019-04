Jindřichův Hradec - Ve čtvrtek 25. dubna byla v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci zahájena za přítomnosti autora výstava s názvem DAKAR na fotografiích Mariana Chytky.

Expozici fotografií se sportovní tématikou z více jak desítky zemí mohou nejen milovníci automobilů a motosportu navštívit až do 16. června 2019. Otevírací doba muzea, které se nachází v Kostelní ulici, je od úterý do neděle a ve svátky od 10 do 12.30 hodin a od 13 do 17 hodin.



Josef Böhm